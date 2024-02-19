Обычно карточные переводы между физическими лицами являются достаточно привычной банковской транзакцией, не требующей от клиента ни документов, ни объяснений. Однако эксперты рассказали Фокусу, что банк имеет право остановить перевод средств, который кажется подозрительным.

Related video

В Украине банк может остановить проведение денежного перевода с карты на карту, если такой перевод является подозрительным или, вероятно, является результатом преступной деятельности, или связан или касается финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом Фокусу рассказал Никита Муренко, управляющий партнер Юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры".

"То есть банк, как субъект первичного финансового мониторинга, в случае выявления подозрительных переводов может провести надлежащую проверку по счету и запросить у клиента все необходимые для этого документы и сведения. В случае, если будет установлен неприемлемо высокий риск, или клиентом не предоставлены нужные документы для проведения надлежащей проверки или подана недостоверная информация, банк будет обязан отказаться от установления (поддержания) деловых отношений/ отказаться от проведения финансовой операции, отказать клиенту в открытии счета (обслуживании), в том числе путем расторжения деловых отношений, закрытия счета", — отмечает эксперт.

Фактически в силу требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов банк наделен правом в одностороннем порядке отказаться от проведения финансовой операции (перевода средств), деловых отношений с клиентами с неприемлемо высоким риском, в том числе, путем расторжения договоров. Хотя, говорит Никита Муренко, Гражданским Кодексом Украины, определено, что после расторжения деловых отношений остаток денежных средств на счете выдается клиенту или по его указанию или в порядке, установленном законом, перечисляется на другой счет в сроки и в порядке, установленные банковскими правилами.

Банки имеют право останавливать денежные переводы с карты на карту Фото: pexels.com

"Однако если клиент успешно проходит финансовый мониторинг и подтверждает происхождение средств, банк разблокирует средства и ими можно продолжать свободного пользоваться", — отметил Никита Муренко.

В банках также говорят о возможности для финансовых учреждений останавливать денежные переводы физических лиц. "Приостановление операций возможно обычно при нетипичной активности операций и превышении лимитов. По операциям, осуществляемым в системе дистанционного обслуживания банка, лимит выше, чем по операциям, которые инициировались на сторонних сервисах, "неизвестных" банку. Банк руководствуется внутренними правилами — анализирует частоту, количество, оборот, вид операций, место осуществления операций и прочее", — рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

Важно

Больше никаких "скинь на карту". Для чего в Украине планируют ограничить карточные переводы

По словам Иванны Вальковой, директора департамента финансового мониторинга и валютного надзора Юнекс Банка, возможно ограничение операций для уточнения данных.

"Вопросы могут возникать, например, по поводу наличия достаточных данных о плательщике и получателе, которые должны сопровождать операцию. При этом следует учитывать, что банк должен отслеживать не только разовые транзакции, но и операции, имеющие признаки нетипичных, необычных для физических лиц, имеющие признаки дробления и тому подобное. Скажем, если клиент пытается провести несколько переводов подряд на одну и ту же карту или на значительное количество различных карт относительно небольшими суммами, каждая из которых не превышает предельных значений, операции на определенном этапе, скорее всего, будут ограничены до предоставления объяснений банку", — отметила Валькова в комментарии Фокусу.

Банки изучают частоту и суммы операций, чтобы найти подозрительные транзакции клиентов и вовремя их остановить Фото: УНИАН

Также эксперт рассказала, что осенью прошлого года регулятор обязал банки осуществлять анализ финансовых операций клиента, если их сумма в месяц превысит заявленное самим клиентом максимальное значение. "Многие банки в конце прошлого года уточняли эти данные у клиентов по разным каналам и устанавливали соответствующие предельные значения. Если сумма, скажем, поступлений на счет в течение месяца превысит его больше, чем в 2 раза, банк должен проанализировать суть операций, финансовую состоятельность клиента, для чего могут понадобиться дополнительные данные и документы от клиента", — отметила Иванна Валькова.

Напомним, в Нацбанке говорят о возможном ограничении суммы переводов между физическими лицами с карты на карту на время действия военного положения.

Ранее Фокус писал, как именно в Украине и когда могут ограничить денежные переводы между физическими лицами и в чем заключаются риски карточных операций.