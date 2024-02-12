Денежные переводы под запретом: в НБУ рассказали, для кого введут ограничения

Член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман объяснил, как будут действовать ограничения на денежные ограничения в Украине.

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Ограничение денежных переводов коснется предпринимателей, которые занимаются незаконным бизнесом и игнорируют оплату налогов. Об этом сказал в эфире телемарафона член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман.

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Он объяснил, что в Украине существует большой сектор теневого оборота денег, который использует нормативные пробелы для противозаконной деятельности. Например, с помощью банковских карточек, которыми владеют другие люди, теневики переводят средства, полученные с помощью от незаконной предпринимательской деятельности, чтобы избегать оплаты налогов.

"С помощью дроп-карт реализуются схемы уклонения от уплаты налогов. То есть один человек передает другому за небольшие деньги карточку, выпущенную на его имя. И этот человек, получив такую карточку, пользуется ею, как захочет. При этом настоящий владелец карты даже не знает, какой там оборот денег. . Поэтому это противозаконно", — сказал он.

Поэтому в Национальном банке хотят ограничить карточные переводы между гражданами. Ограничения будут установлены как по суммам переводов, так и по количеству транзакций. При этом, как отметил Фурман, некоторые крупные украинские финансовые учреждения уже ввели у себя такие ограничения, но большинство граждан этого даже не заметили.

"Эти ограничения доказали свою эффективность на практике, как средство для борьбы с "мискодингом", они не влияют на обычные текущие операции населения с платежными картами. Поэтому, любые ограничения в случае их введения потенциально повлияют на узкий круг лиц и никоим образом не повлияют на обычные текущие операции украинцев с карточками", — рассказал Василий Фурман.

Отметим, что первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова 8 февраля сказала, что пока не готова говорить о конкретных мерах, которые планирует ввести госрегулятор для ограничения денежных переводов в Украине.

"Мне не хотелось бы сейчас, до тех пор, пока мы не определимся окончательно, что-то анонсировать, чтобы избежать каких-то манипуляций и таких вещей", — объяснила она.

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Тем временем напомним, что в НБУ разрешили безналичный обмен средств клиентов финансовых учреждений в российских или белорусских рублях. Также в Национальном банке подсчитали, в каких банках украинцы чаще всего хранят деньги.