В НБУ рассматривают вариант ограничения карточных переводов между физическими лицами

По словам первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой, до сих пор большая часть бизнеса в Украине использует различные механизмы для уклонения от налогообложения, и это является серьезной проблемой.

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В Национальном банке работают над проектом, который ограничит карточные переводы и введет предельные лимиты для переводов наличных через терминалы самообслуживания. Информацию об этом подтвердила во время конференции "Финансы для бизнеса во время войны" 7 февраля первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

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По ее словам, сейчас регулятор прорабатывает эту тему "со всех точек зрения".

"С точки зрения введения дополнительных ограничений на операции физических лиц, с точки зрения ограничений по распоряжениям собственными средствами — это очень сенситивная тема. Мне не хотелось бы сейчас, до тех пор, пока мы не определимся окончательно, что-то анонсировать, чтобы избежать каких-то манипуляций и таких вещей", — сказала она.

Рожкова отметила, что проблема заключается в том, что в Украине большая часть бизнеса продолжает использовать различные механизмы для уклонения или уменьшения налогообложения.

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"Игорный бизнес — это у нас такой яркий пример, несколько банков потеряли лицензии из-за того, что создавали эти схемы и механизмы. Поэтому, с учетом опыта, который мы имеем, мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой — все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона", — подчеркнула первый заместитель председателя НБУ.

Ограничение денежных переводов: детали

О том, что Национальный банк предлагает ограничить денежные переводы в Украине на время военного положения сообщил 5 февраля глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как пояснил политик, ограничения нужны для дальнейшей борьбы с мискодингом и теневыми финансовыми операциями. Гетманцев добавил, что в сегменте безналичных платежей существуют схемы, которые позволяют происходить запрещенным видам хозяйственной деятельности. Например:

незаконная организация и проведение азартных игр;

легализация средств, полученных преступным путем;

мошеннические схемы с использованием фишинга;

использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.

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Ранее также стало известно, что Национальный банк временно разрешил безналичный обмен средств клиентов финансовых учреждений в российских или белорусских рублях.