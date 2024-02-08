В НБУ розглядають варіант обмеження карткових переказів між фізичними особами

За словами першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової, досі велика частина бізнесу в Україні використовує різні механізми для ухилення від оподаткування, і це є серйозною проблемою.

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У Національному банку працюють над проєктом, який обмежить карткові перекази та запровадить граничні ліміти для переказів готівки через термінали самообслуговування. Інформацію про це підтвердила під час конференції "Фінанси для бізнесу під час війни" 7 лютого перша заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

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За її словами, наразі регулятор опрацьовує цю тему "з усіх точок зору".

"З точки зору введення додаткових обмежень на операції фізичних осіб, з точки зору обмежень щодо розпоряджень власними коштами — це дуже сенситивна тема. Мені не хотілося б зараз, доти, доки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути якихось маніпуляцій і таких речей", — сказала вона.

Рожкова зазначила, що проблема полягає у тому, що в Україні велика частина бізнесу продовжує використовувати різні механізми для ухилення або зменшення оподаткування.

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"Ігорний бізнес — це у нас такий яскравий приклад, декілька банків втратили ліцензії через те, що створювали ці схеми і механізми. Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого — все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", — підкреслила перша заступниця голови НБУ.

Обмеження грошових переказів: деталі

Про те, що Національний банк пропонує обмежити грошові перекази в Україні на час воєнного стану повідомив 5 лютого голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як пояснив політик, обмеження потрібні для подальшої боротьби з міскодингом і тіньовими фінансовими операціями. Гетманцев додав, що в сегменті безготівкових платежів існують схеми, які дозволяють відбуватися забороненим видам господарської діяльності. Наприклад:

незаконна організація та проведення азартних ігор;

легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом;

шахрайські схеми з використанням фішингу;

використання віртуальних активів для проведення сірих і тіньових операцій.

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Раніше також стало відомо, що Національний банк тимчасово дозволив безготівковий обмін коштів клієнтів фінансових установ у російських або білоруських рублях.