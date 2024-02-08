Віддали понад трильйон гривень: у яких банках українці найчастіше зберігають гроші та скільки

Як повідомили в Національному банку, найчастіше українці обирають вклади в національній валюті. Так, станом на початок року таких вкладів у банках було 57,9 мільйона.

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Українські громадяни, незважаючи на повномасштабну війну з Росією та хитке становище економіки, продовжують довіряти банкам. Про це говорить і статистика: станом на початок 2024 року українці зберігали в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 1 трильйон 234,8 мільярда гривень. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Так, за даними НБУ, 1 січня 2024 року в 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,7 мільйона вкладів. Примітно, що найчастіше населення робило вклади в національній валюті: 57,9 мільйона вкладів на 796 мільярдів гривень. Вкладів у валюті станом на 1 число нового року було 9,8 мільйона на загальну суму в 438 мільярда гривень.

У яких банках українці зберігають гроші

Відомо, що громадяни довіряють державному "ПриватБанку", оскільки в цій установі вкладів від населення є на суму в 464,1 мільярда гривень. Загалом у банку налічується трохи більше 24 мільйонів вкладників.

Ще 12,8 мільйона вкладників довірилися "Ощадбанку", сума вкладів у якому становить 192,7 мільярда гривень. Також у лідерах за вкладами є і приватний банк — "Універсал банк" із 8 мільйонами вкладників із сумою на 85,5 мільярда гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп:

"Райффайзен Банк": кількість вкладників — 3 мільйони, сума вкладів — 85,5 мільярда гривень;

"Укрсиббанк": кількість вкладників — 2,1 мільйона, сума вкладів — 58,8 мільярда гривень.

Зазначимо, що нещодавно в Національному банку повідомили, що в січні 2024 року населення продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,282 мільярда доларів, (в еквіваленті), а купило на 2,386 мільярда доларів. Як зазначили в НБУ, українці в перший місяць 2024 року купили рекордний за останні 11 років обсяг валюти.

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Також повідомлялося, що НБУ запровадив тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів фінустанов у російських або білоруських рублях