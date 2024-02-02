Скільки валюти вже купили українці в банках: у НБУ говорять про рекордні показники

За даними Національного банку України, чиста купівля валюти за підсумками січня 2024 року становила 1,103 мільярда доларів.

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В Україні попит на купівлю валюти зберігається на високому рівні. Так, у січні 2024 року громадяни купили валюти набагато більше, ніж продали. Як свідчать дані Національного банку, у перший місяць нового року населення продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,282 мільярда доларів, (в еквіваленті), а купило на 2,386 мільярда доларів.

Як зазначають у Національному банку, чиста купівля валюти становила 1,103 мільярда доларів. При цьому в січні українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти. Так, у листопаді 2012 року громадянами було куплено 1,523 мільярда доларів.

Як українці купували і продавали валюту у 2024 році Фото: НБУ

Водночас у грудні 2023 року українці продали банкам 1,570 мільярда доларів, а купівля валюти населенням була на рівні 2 596 мільярдів доларів.

Що будемо з курсом долара у 2024 році

Національний банк України цього року планує дещо послабити контроль на валютному ринку, тож курсові коливання будуть більш значними, ніж у 2023 році. Водночас у пресслужбі НБУ зазначають, що гнучкість курсу має збільшитися, оскільки це необхідний крок для відновлення її ролі як засобу адаптації економіки до зовнішніх і внутрішніх шоків.

Як відомо, з жовтня минулого року Нацбанк більше не утримує офіційний курс на рівні 36,56 гривні за долар, оскільки на валютному ринку в Україні діє режим керованої гнучкості курсу. При цьому регулятор залишається ключовим гравцем, оскільки продовжує стежити за ситуацією на валютному ринку, зокрема, обмежує коливання курсу.

Зазначимо, що з початку 2024 року в Україні синхронно з попитом на безготівковому ринку зростав попит на готівкову валюту. Яким буде курс надалі залежить одразу від кількох чинників, а головний із них — своєчасне надання Україні допомоги від міжнародних партнерів.

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Нагадаємо також, що 10 січня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своїй колонці для Фокуса розповів, як змінюватиметься офіційний курс у 2024 році.