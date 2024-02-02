Сколько валюты уже купили украинцы в банках: в НБУ говорят о рекордных показателях

По данным Национального банка Украины, чистая покупка валюты по итогам января 2024 года составила 1,103 миллиарда долларов.

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В Украине спрос на покупку валюты сохраняется на высоком уровне. Так, в январе 2024 года граждане купили валюты гораздо больше, чем продали. Как свидетельствуют данные Национального банка, в первый месяц нового года население продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 миллиарда долларов, (в эквиваленте), а купило на 2,386 миллиарда долларов.

Как отмечают в Национальном банке, чистая покупка валюты составила 1,103 миллиарда долларов. При этом в январе украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты. Так, в ноябре 2012 года гражданами было куплено 1,523 миллиарда долларов.

Как украинцы покупали и продавали валюту в 2024 году Фото: НБУ

При этом в декабре 2023 года украинцы продали банкам 1, 570 миллиардов долларов, а покупка валюты населением была на уровне 2 596 миллиардов долларов.

Что будем с курсом доллара в 2024 году

Национальный банк Украины в этом году планирует несколько ослабить контроль на валютном рынке, поэтому курсовые колебания будут более значительными, нежели в 2023 году. При этом в пресс-службе НБУ отмечают, что гибкость курса должна увеличиться, поскольку это необходимый шаг для восстановления ее роли как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам.

Как известно, с октября прошлого года Нацбанка больше не удерживает официальный курс на уровне 36,56 гривны за доллар, поскольку на валютном рынке в Украине действует режим управляемой гибкости курса. При этом регулятор остается ключевым игроком, поскольку продолжает следить за ситуацией на валютном рынке в частности, ограничивает колебания курса.

Отметим, что с начала 2024 года в Украине синхронно со спросом на безналичном рынке рос спрос на наличную валюту. Каким будет курс в дальнейшем зависит сразу от нескольких факторов, а главный из них — своевременное предоставление Украине помощи от международных партнеров.

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Напомним также, что 10 января глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своей колонке для Фокуса рассказал, как будет меняться официальный курс в 2024 году.