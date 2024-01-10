Будет умеренное ослабление официального курса, — Данил Гетманцев озвучил свой прогноз

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев объяснил, какие события будут происходить на валютном рынке в Украине и что будет дальше с курсом гривны.

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Национальный банк Украины (НБУ) сохранит режим управляемой гибкости курса на валютном рынке, если в бюджет страны поступит часть основного внешнего финансирования. Об этом в своей колонке для Фокуса написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Традиционно не даю прогнозов по курсу. Большинство объективных факторов на стороне платежного баланса указывают на движение в сторону умеренного ослабления официального курса, но динамика и глубина таких изменений будут определяться при преимущественном влиянии НБУ", — отметил депутат.

В 2024 году вырастет объем операций банков на межбанке, поэтому усилится их влияние на курсообразование. Впрочем, Нацбанк все равно будет контролировать ситуацию на валютном рынке, поскольку располагает достаточным уровнем резервов.

По мнению Данила Гетманцева, в ближайшее время наличный рынок продолжит идти в фарватере изменений на межбанке, более существенные отклонения от официального курса возможны только в случае неблагоприятных ситуативных факторов и нагнетания негативных ожиданий. "В целом, считаю, НБУ будет держать ситуацию на валютном рынке контролируемой", — отметил нардеп.

Почему растет курс доллара

В последние несколько недель на украинском валютном рынке происходит рост курса доллара, но, как отмечают в Нацбанке, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону не является чем-то экстраординарным. Так, по словам заместителя главы Нацбанка Сергея Николайчука, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается.

На ослабление гривны в конце 2023 года повлияли несколько факторов. Например, рекордные расходы бюджета в декабре привели к увеличению спроса на валюту.

"Также на валютный рынок давили психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи. К тому же, активные боевые действия продолжаются, поэтому потребность в финансировании остается", — подчеркнул он.

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Как отметил Николайчук, курсовые колебания не угрожают валютному рынку и остаются значительно меньшими, чем до полномасштабной войны.

Напомним, Национальный банк недавно сообщал, что по итогам 2023 года коммерческие украинские банки продали населению 2,596 миллиарда долларов. Также заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук ранее сказал, что государственный регулятор не откажется отказываться от своей Стратегии, которая предусматривает смягчение валютных ограничений.