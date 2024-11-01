В Китае стримеру заплатили меньше доллара за месяц, а коллеги назвали его "болваном"

Мужчине за месяц работы выплатили символические 0,3 юаня, а его жалобы на оплату и условия труда вызвали волну оскорблений со стороны коллег. Инцидент вызвал возмущение в соцсетях, где пользователи активно обсуждают ситуацию и высмеивают скромную "зарплату" стримера.

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38-летний Яо из города Чанша, что в провинции Хунань, возмутил китайские соцсети историей о своем чрезвычайно низком заработке как стример на платформе компании Yutai Cultural Media. В октябре он рассказал, что его месячный доход составил всего 0,3 юаня (менее одного доллара США), и заявил, что фактически был вынужден работать почти даром. Об этом пишет South China Morning Post.

Ситуацию усугубили оскорбления со стороны сотрудников компании, которые назвали его "идиотом" и "болваном".

Яо нашел возможность работы на вебсайте по трудоустройству в сентябре. В объявлении о вакансии эта должность описывалась как ведущий прямых трансляций на платформе социальных сетей, который работает неполный рабочий день. Он должен был общаться с аудиторией, петь и играть.

Сначала он согласился работать полный рабочий день, ведя прямые трансляции по шесть часов в день. Однако впоследствии решил перешел на частичную занятость — три часа ежедневно. Согласно условиям контракта, ставка 4 тысячи юаней выплачивается только тем, кто транслирует шесть или более часов. Однако Яо не получал базовой ставки, а его "доходы" ограничились лишь комиссией в 38% от донатов, что принесло ему лишь 0,3 юаня и 150 юаней в виде подарков от зрителей.

Во время спора в Интернете выяснилось, что персонал оскорблял Яо, называя его "идиотом" и "недоумком" и заявляя: "Трудовое законодательство не защищает идиотов. Ты вообще можешь позволить себе адвоката?". Яо ответил: "Это ты здесь настоящий болван".

Юридический представитель компании Сюй Цзикунь сообщил, что базовая зарплата начисляется только тогда, когда стримеры соответствуют определенным почасовым требованиям. Эти требования не распространяются на работников с неполным рабочим днем, таких как Яо, сказал юридический представитель, добавив, что об этой политике было четко сообщено во время процесса найма на работу.

Сюй сказал, что 0,3 юаня, выплаченные Яо, были "субсидией на услуги", но не уточнил, как она была рассчитана.

Относительно сообщений об оскорблениях, Сюй сказал: "Если его оскорбили, он может оскорбить в ответ или сообщить об этом в полицию".

В сети история вызвала бурную реакцию. Один пользователь предложил Яо обратиться в Книгу рекордов Гиннеса, пошутив, что титул "самая низкая зарплата" принес бы ему больше, чем 0,3 юаня. Другие комментаторы высмеивали ситуацию, сравнивая зарплату Яо с возвратом 0,5 юаня за отзыв на покупки.

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