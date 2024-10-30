Даже мать отвернулась: женщина сорвала джекпот и потеряла из-за этого всех родственников

Владелица счастливого билета планирует потратить деньги на уплату долгов и счетов, а также отложить на будущее для своего сына, у которого врачи диагностировали аутизм.

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34-летняя женщина, имя которой не разглашается, решила не делиться джекпотом с братьями и сестрами, несмотря на то, что выиграла в лотерею значительную сумму. Подробнее об этом она рассказала на Reddit.

"Я была в экстазе. Первым делом позвонила маме. Сначала она была взволнована, но уже через минуту начала спрашивать: "Ты собираешься поделиться деньгами с семьей?". Это произошло еще до того, как я сама осознала новость", — рассказывает обладательница счастливого билета.

По ее словам, это не были "сотни миллионов долларов", но она подтвердила, что денег достаточно, чтобы значительно улучшить качество своей жизни. Поскольку в свое время брат и сестра отстранились, когда она нуждалась в помощи с сыном, у которого врачи диагностировали аутизм, теперь вопрос о распределении выигрыша даже не стоял.

"Брат и сестра всегда были на расстоянии. Когда родился сын, я осталась одна. Они не предлагали помощи и не наведывались. Это было больно, честно говоря. Моя мама тоже никогда не была рядом столько, сколько я в этом нуждалась. Пришлось пройти испытание в одиночестве", — признается женщина.

Обладательница счастливого билета рассказала о конфликте с родственниками Фото: Pexels

Она планирует потратить деньги на уплату долгов и счетов, а также отложить на будущее для своего сына.

"С тех пор братья и сестры называют меня эгоисткой и говорят, что деньги вскружили мне голову, а мать даже обвинила в жадности. Мол, моему сыну нужна крепкая семья, а я разрушаю ее своим отношением", — добавляет автор истории.

Сейчас женщина начала сомневаться в своем решении, поэтому обратилась за советом к интернет-сообществу, однако люди в комментариях пишут, что она все сделала правильно.

"Заботьтесь о себе и своем сыне. Наслаждайтесь этим! Ваши родители, братья и сестры должны радоваться, а не завидовать! Кроме того, будьте осторожны, ведь сейчас у вас появится много новых друзей. Вы знаете, что я имею в виду", — написала одна из участниц обсуждения.

Другой автор добавил: "Именно поэтому никогда не говорите людям, что выиграли в лотерею. Лучше обращаетесь к финансовому специалисту и распланируйте свои сбережения и инвестиции";

"Вы не ужасный человек. Сын навсегда должен стать вашим приоритетом. Порадуйте себя приятным путешествием вместо того, чтобы мучиться из-за угрызений совести", — отметил следующий юзер.

Напомним, ранее Фокус писал, что 57-летний Филипп из американского города Вашингтон (Колумбия, США) угадал все пять чисел в двух лотерейных билетах Lucky for Life и сорвал миллионный джекпот. Однако мужчина случайно потерял один из выигрышных билетов на 500 тысяч долларов.

Кроме того, выигрыш официантки в $10 млн превратил ее жизнь в ад. Тонда Дикерсон выбрала ежегодные выплаты по 375 тысяч долларов в течение 30 лет и уволилась с работы. Однако она даже не подозревала, какие неприятности ждут ее после выигрыша.