Навіть мати відвернулась: жінка зірвала джекпот й втратила через це усіх родичів

Власниця щасливого білета планує витрати гроші на сплату боргів та рахунків, а також відкласти на майбутнє для свого сина, у якого лікарі діагностували аутизм.

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34-річна жінка, ім’я якої не розголошується, вирішила не ділитися джекпотом з братами й сестрами, попри те, що виграла у лотерею значну суму. Детальніше про це вона розповіла на Reddit.

"Я була в екстазі. насамперед зателефонувала мамі. Спочатку вона була схвильована, але вже за хвилину почала питати: "Ти збираєшся поділитися грошима з сім'єю?". Це сталося ще до того, як я сама усвідомила новину", — розповідає власниця щасливого білета.

За її словами, це не були "сотні мільйонів доларів", але вона підтвердила, що грошей достатньо, аби значно покращити якість свого життя. Оскільки свого часу брат і сестра відсторонились, коли вона потребувала допомоги з сином, у якого лікарі діагностували аутизм, тож тепер питання щодо розподілу виграшу навіть не стояло.

"Брат і сестра завжди були на відстані. Коли народився син, я залишилася сама. Вони не пропонували допомоги й не навідувалися. Це було боляче, чесно кажучи. Моя мама теж ніколи не була поруч стільки, скільки я того потребувала. Довелося пройти випробування на самоті", — зізнається жінка.

Власниця щасливого білета розповіла про конфлікт з родичами Фото: Pexels

Вона планує витрати гроші на сплату боргів та рахунків, а також відкласти на майбутнє для свого сина.

"Відтоді брати та сестри називають мене егоїсткою і кажуть, що гроші закрутили мені голову, а матір навіть звинуватила у жадібності. Мовляв, моєму синові потрібна міцна сім'я, а я руйную її своїм ставленням", — додає авторка історії.

Зараз жінка почала сумніватися у своєму рішенні, тож звернулась за порадою до інтернет-спільноти, однак люди в коментарях пишуть, що вона все зробила правильно.

"Піклуйтеся про себе та свого сина. Насолоджуйтеся цим! Ваші батьки, брати й сестри мають радіти, а не заздрити! Крім того, будьте обережні, адже зараз у вас з'явиться багато нових друзів. Ви знаєте, що я маю на увазі", — написала одна з учасниць обговорення.

Інший дописувач додав: "Саме тому ніколи не кажіть людям, що виграли в лотерею. Краще звертаєтеся до фінансового фахівця і розплануйте свої заощадження та інвестиції";

"Ви не жахлива людина. Син назавжди має стати вашим пріоритетом. Порадуйте себе приємною подорожжю замість того, щоб мучитися через докори сумління", — зазначив наступний юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 57-річний Філіп з американського міста Вашингтон (Колумбія, США) вгадав усі п'ять чисел у двох лотерейних білетах Lucky for Life й зірвав мільйонний джекпот. Однак чоловік випадково загубив один з виграшних білетів на 500 тисяч доларів.

Крім того, виграш офіціантки в $10 млн перетворив її життя на пекло. Тонда Дікерсон вибрала щорічні виплати по 375 тисяч доларів протягом 30 років і звільнилася з роботи. Однак вона навіть не підозрювала, які неприємності чекають на неї після виграшу.