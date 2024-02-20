"Пішла з дому й не повернулась": жінка втекла від коханого після виграшу в лотерею 1 мільйона

Спочатку Шарлотта Кокс погодилася розділити виграш навпіл, але через кілька тижнів передумала та заявила, що є єдиною переможницею.

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39-річний Майкл Картлідж та 37-річна Шарлотта Кокс з Великої Британії купили лотерейний білет Camelot у магазині в англійському місті Сполдінг й виграли джекпот у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів. Невдовзі після цього Шарлотта покинула свого коханого, а керівництво лотереї визнало її єдиною переможницею. Про їхню історію пише видання The Sun.

Хоча саме Шарлотта заплатила за лотерейний білет, Майкл стверджує, що ідея взяти участь у розіграші належить йому. Крім того, чоловік нібито намагався переказати гроші в магазині, щоб оплатити покупку, але не зміг цього зробити через технічні збої.

"Усе йшло добре, а тепер я в шокові. Можу відкрито заявити, що без Шарлотти ми не виграли б, але і вона б не купила білет без мене", – каже засмучений Майкл.

Хоча саме Шарлотта заплатила за лотерейний білет, Майкл стверджує, що ідея взяти участь у розіграші належить йому. Фото: Louis Wood

Спочатку жінка погодилася розділити виграш навпіл, але через кілька тижнів передумала та заявила, що є єдиною переможницею.

"Ми мріяли про купівлю нового будинку та машини. Але в понеділок уранці Шарлотта пішла з дому й більше не повернулася. Пізніше мені зателефонував приятель й переказав, що вона хоче, аби я з’їхав", – додає Картлідж.

Спочатку жінка погодилася розділити виграш навпіл, але через кілька тижнів передумала та заявила, що є єдиною переможницею. Фото: Louis Wood Спочатку жінка погодилася розділити виграш навпіл, але через кілька тижнів передумала та заявила, що є єдиною переможницею. Фото: Louis Wood

Керівництво лотереї Camelot розпочало внутрішнє розслідування та спершу вирішило розділити 1 мільйон між подружжям, однак згодом визнало єдиним законним претендентом на джекпот саме Шарлотту.

Майкл, своєю чергою, наполягає, що має право на половину грошей. Чоловік готовий подати позов до суду, якщо його інтереси не врахують.

Згідно з офіційними правилами, право на виграш має лише той учасник, чиє ім'я та адреса написані на звороті виграшного білета – у даному випадку це Шарлотта.

Майкл наполягає, що має право на половину грошей. Фото: Louis Wood

Нагадаємо, раніше Фокус писав про групу вчителів однієї із середніх шкіл у місті Флоренс, які колективно виграли в лотерею Powerball 1 мільйон доларів. Перед тим, як забрати джекпот, вони зберігали щасливий білет у підручнику з математики, бо "туди ніхто ніколи не заглядає".

Також ми розповідали про колишнього антиквара Майка Антонуччі, який виграв у лотерею 2,8 мільйона фунтів стерлінгів (136 млн грн), але витратив усе своє багатство на розгульне життя і щедрі подарунки.