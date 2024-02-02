Білет лежав у підручнику з математики: вчителі виграли 1 мільйон доларів у лотерею

Педагоги беруть участь у розіграшах вже кілька років поспіль. Щотижня купують білет і заповнюють його однаковими числами.

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Група вчителів однієї із середніх шкіл у місті Флоренс, що в американському штаті Кентуккі, колективно виграли у лотерею Powerball 1 мільйона доларів. Перед тим, як забрати джекпот, вони зберігали щасливий білет у підручнику з математики, бо "туди ніхто ніколи не заглядає". Про це пише видання ABC News.

Співробітники спеціально зорганізувались в єдину команду під назвою "Джонс 30", що складається з 13 нинішніх та 17 колишніх працівників школи імені ректора А. Джонса, аби збільшити свої шанси на виграш.

Педагоги активно грають у лотерею вже кілька років за ініціативою однієї із вчительк на пенсії. Вона щотижня купує білет і заповнює його однаковими числами. І цього разу удача не обійшла їх стороною, адже комбінація збіглась: 7, 38, 65, 66 та 68.

"Одна з наших вчительок математики час від часу грала в лотерею, а потім організувала групу, в яку ми всі вкладали гроші. Вона просто продовжувала це робити протягом останніх двох-трьох років", – розповідає одна з учасниць розіграшу Мішель Крейвенс, педагогічний консультант.

Жінка зізналась, що частину грошей вже витратила на операцію для домашнього улюбленця, а решту планує віддати, щоб розрахуватися з боргами.

Педагоги активно грають у лотерею вже кілька років за ініціативою однієї з викладачок на пенсії. Фото: Kentucky Lottery

1 мільйон доларів було розділено порівну між 30 учасниками. Кожен отримав близько 33 тисячі, а після сплати податків – 24 тисячі доларів.

Президентка та виконавча директорка лотереї Powerball Мері Гарвілл зустрілася й сфотографувалася з переможцями, коли вони забирали свої виграші.

"Ці вчителі переживають найкращий час у своєму житті. Рада спостерігати, як завдяки лотереї розгортається ще одна глава в їхній дружбі", – сказала Гарвілл на офіційній церемонії нагородження.

Інші члени групи "Джонс 30" зізнались, що планують інвестувати свій виграш, а також мріють подорожувати або зробити ремонт у домівках.

Раніше Фокус писав про колишнього антиквара Майка Антонуччі, який виграв у лотерею 2,8 мільйона фунтів стерлінгів (136 млн грн), але витратив усе своє багатство на розгульне життя та щедрі подарунки. Зірвавши колосальний джекпот, щасливчик думав, що буде забезпеченим до кінця своїх днів. Він швидко кинув роботу і пустився у всі тяжкі, витрачаючи гроші на подорожі та розкішні покупки, зокрема швидкісні автомобілі та яхти.