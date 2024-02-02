Билет лежал в учебнике по математике: учителя выиграли 1 миллион долларов в лотерею

Педагоги участвуют в розыгрышах уже несколько лет подряд. Каждую неделю покупают билет и заполняют его одинаковыми числами.

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Группа учителей одной из средних школ в городе Флоренс, что в американском штате Кентукки, коллективно выиграли в лотерею Powerball 1 миллион долларов. Перед тем, как забрать джекпот, они хранили счастливый билет в учебнике по математике, ведь "туда никто никогда не заглядывает". Об этом пишет издание ABC News.

Сотрудники специально организовались в единую команду под названием "Джонс 30", состоящую из 13 нынешних и 17 бывших работников школы имени ректора А. Джонса, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш.

Педагоги активно играют в лотерею уже несколько лет по инициативе одной из учительниц на пенсии. Она еженедельно покупает билет и заполняет его одинаковыми числами. И на этот раз удача не обошла их стороной, ведь комбинация совпала: 7, 38, 65, 66 и 68.

"Одна из наших учительниц математики время от времени играла в лотерею, а затем организовала группу, в которую мы все вкладывали деньги. Она просто продолжала это делать в течение последних 2-3 лет", — рассказывает одна из участниц розыгрыша Мишель Крейвенс, педагогический консультант.

Женщина признается, что часть денег уже потратила на операцию для домашнего любимца, а остальные планирует отдать, чтобы рассчитаться с долгами.

Педагоги активно играют в лотерею уже несколько лет по инициативе одной из преподавательниц на пенсии. Фото: Kentucky Lottery

1 миллион долларов был разделен поровну между 30 участниками. Каждый получил около 33 тысячи, а после уплаты налогов — 24 тысячи долларов.

Президент и исполнительный директор лотереи Powerball Мэри Гарвилл встретилась и сфотографировалась с победителями, когда они забирали свои выигрыши.

"Эти учителя переживают лучшее время в своей жизни. Рада наблюдать, как благодаря лотерее разворачивается еще одна глава в их дружбе", — сказала Гарвилл на официальной церемонии награждения.

Другие члены группы "Джонс 30" признались, что планируют инвестировать свой выигрыш, а также мечтают путешествовать и сделать ремонт в домах.

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