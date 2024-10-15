Доллар по 500? Кто подливает масло в костер девальвации

Related video

О валютном курсе и долларе по 500

Я очень глубоко обеспокоен тенденциями, которые на протяжении последних 12 месяцев мы наблюдаем на валютном рынке Украины. Именно на наличном рынке гривна стабилизировалась, и вряд ли ей завтра или послезавтра что-то угрожает, но изучение статистики валютного рынка четко показывает, что политика регулирования валютного рынка, которую проводит НБУ, не соответствует национальным интересам Украины в условиях войны.

За сентябрь 2024 года международные резервы НБУ упали на 3,43 млрд долларов. В общем, за последние 12 месяцев суммарный темп изменения ЗВР составил -0,824 млрд долларов США, а суммарное сальдо интервенций НБУ — -32,72 млрд долларов США. За то же время суммарное сальдо операций населения с валютой составило -10,62 млрд долларов США. Если посмотреть на график этих "результатов", то становится очевидным, что международные резервы НБУ существенно увеличивались под влиянием международной помощи примерно раз в квартал. А дальше через механизм интервенций (продажа НБУ полученной валюты на межбанке) их уменьшали. Из приведенной статистики и графика можно сделать следующие выводы:

Валютный "рынок" Украины работает в режиме дотации за счет помощи международных партнеров. По факту, валютного рынка как такового нет. Дефицит валюты НБУ устраняет через продажу валюты из резервов. Поскольку большинство торговых сессий дефицитно, то именно НБУ административно решает, каким будет курс. Если сравнивать суммарный объем ежемесячных интервенций НБУ и сальдо покупки валюты населением, то окажется, что сальдо составляет 32,5% от интервенций. То есть примерно треть спроса на дефицитную валюту обеспечивает население — это очень высокий показатель, который имеет определенные последствия. В современных условиях население купленную валюту не вкладывает в экономику Украины, а обычно направляет в трех направлениях: либо вывоз за границу (в т. ч. по нелегальным каналам), либо обслуживание контрабандной торговли, либо "под матрас" на хранение. Третий вариант (под матрас) — совсем неплохой, но он подчеркивает дисфункцию банковской системы по отношению к валютным вкладам. Политика НБУ по регулированию операций банков с инвалютой привела к аномально низким ставкам по валютным депозитам. Вклады под 0,1-0,5% в долларах и евро не привлекают украинцев, а риски валютных ограничений во время войны вообще могут обесценивать смысл валютных депозитов. Поэтому население направляет "инвестиционный ресурс" не под процент в банки, а "под матрас". Как следствие, потенциальные инвестиции становятся "макулатурой". Вывоз за границу и обслуживание нелегальной торговли приводит к организации интересного круговорота инвалюты на украинском "рынке". Международные партнеры дают деньги государству, которое через НБУ меняет доллары и евро на гривны, а затем около 1/3 этой суммы через интервенции НБУ получает население, и около 2/3 — бизнес; и далее ее часть снова оказывается за пределами Украины. Описанная ситуация была бы вполне нормальной, если бы не хроничность отрицательных интервенций НБУ и не высокая доля населения (которое любит наличные) в формировании дефицита валюты. Оба фактора сигнализируют нам, что модель валютного "рынка", которую выбрал НБУ, не соответствует экономическим и финансовым обстоятельствам существования нашей финансовой системы.

А теперь поставьте себя на место населения и малого бизнеса, которому люди из правительства постоянно рассказывают о курсе 42, потом 45, потом выше, по которому рассчитывается бюджет на 2024-2025 гг. НБУ регулярно в течение очень длительного времени публикует инфляционные прогнозы, которые оказываются хуже фактической инфляции. Также НБУ рассказывает о некой "управляемой гибкости" курса, которая довольно сложна для восприятия даже в профессиональной среде. Большинству граждан кажется, что управляемая гибкость как раз и сделана, чтобы узаконить девальвацию гривны.

Давайте спросим: откуда в Украине берутся негативные инфляционные и девальвационные ожидания населения? Эти ожидания на две трети формирует сама монетарная власть, а масло в этот костер неудачной коммуникации подливает правительство своими фискальными мечтами. В итоге мы имеем аномальную картину, когда при значительных объемах международных резервов НБУ население "как испуганное" ежемесячно выносит из системы в кэш до 1 млрд долларов в месяц, формируя треть рыночного дефицита. Эта "рыночная модель" управляемой гибкости совсем не добавляет стабильности валютному рынку, приводит к растрате международных резервов НБУ и главное — к увеличению зависимости Украины от внешнего финансирования.

Целесообразность существования такой модели "рынка" вызывает много вопросов, и она функционирует точно не в интересах Украины и ее граждан. Сейчас нет никаких причин паниковать: НБУ имеет ресурсы для того, чтобы гасить торговый дефицит в экстремальных ситуациях. Но, как показала статистика за последние 12 месяцев, выбранная модель "рынка" является крайне неудачной, поскольку при других параметрах модели и высоком качестве коммуникаций гривна была бы стабильнее, а ЗВР — на 10-15 млрд больше. А значит, и потребность во внешнем финансировании под пополнение ЗВР была бы меньше.

И наконец о долларе по 500. Падение цен на мировых рынках нефти привело к появлению девальвационного тренда не только в РФ, но и в Казахстане. 10 октября курс тенге к доллару подошел к историческому максимуму в 496,18 тенге за доллар. При продолжении снижения цен на нефть в регионе отметка 500 тенге за 1 доллар может быть преодолена.

Хочу принести свои персональные извинения каждому моему читателю за этот диссонанс между заголовком и содержанием статьи. Но у такого поведения есть две причины:

А) Когда валютный рынок находится в состоянии относительного спокойствия, то очень мало желающих что-то менять. Типа, "работает, курс не 50? И хорошо". Но Ной начал строить ковчег задолго до потопа. Поэтому именно сейчас, когда уже есть тревожные сигналы раннего оповещения, что мы идем не туда, нам нужно вносить изменения, потому что когда припечет — будет уже поздно. Поэтому важно, чтобы общественность и стейкхолдеры процессов на валютном рынке осознали, что рынок нуждается в изменениях, и давили на монетарную власть. Тогда и "потоп" будет не страшен.

Б) Последние месяца три столкнулся с тем, что некоторые СМИ публикуют мои посты частями. Выбирают только то, что им нравится, часто вырывая фразы из контекста, и поэтому иногда меняют содержание сообщений. Поэтому информационная гигиена у нас принесена в жертву лайкам и кликам, вот и посвящаю этот текст тем, кто любит такое делать. Надеюсь, они дочитают до конца, почувствуют себя немного обманутыми )) потому что доллар им пообещали не по 500 грн, а по 500 тенге, и больше они так делать не будут.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно