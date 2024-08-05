Черные лебеди валютного курса. Что будет с гривной дальше?

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Друзья, а что вы хотели?

Во-первых, глобальная инфляция продолжается 3 года подряд. Напомню, что в США в 2021 году инфляция достигла 4,7%, в 2022-м — 8%, в 2023 году — 4,1%. То есть покупательная способность 100 долларов в начале 2021 года сейчас равна примерно 118 долларов в США. Конечно, это отражается и на глобальных ценах, потому что ЕС от США не очень отстает по инфляции.

Во-вторых, есть серия неудачных решений регулятора на валютном рынке. Здесь если коротко, то ситуацию метко отражает народная пословица: "Дурная голова (валютная политика) ногам (валютным резервам) покоя не дает". Давайте вспомним октябрь 2023 года, когда НБУ поспешно переходил к плавающему курсу: этот переход стоил Украине несколько миллиардов долларов ЗВР в 2023-м, и этот "праздник игры в свободный рынок" продолжился в 2024 году.

Поймите, что в текущей ситуации войны рынок находится под постоянным действием комплекса факторов, которые раздражают население и бизнес. Ежемесячно наш рынок атакуют "черные лебеди". Стабилизация линии фронта и работа зернового коридора определенным образом нивелируется эффектом от вывода из строя энергосистемы и ростом импорта, например, энергетического оборудования. Да и сами блэкауты не добавляют населению оптимизма. Так что октябрьский шаг НБУ к плавающему курсу был преждевременным, о чем я неоднократно говорил.

Разговоры, что, мол, международные партнеры против фиксированного курса, выглядят детскими сказками. Центральные банки имеют возможность отправлять курс национальной валюты в плавание разными способами. Например, можно установить якорный курс, как вариант — 40, и пусть курс плавает возле этой отметки, или же установить коридор колебаний курса. Монетарная власть должна была бы подать рынку четкий сигнал и сделать так, чтобы население и бизнес имели уверенность в стабильности рынка. Вместо этого на рынок обрушили болтовню экспертов под влиянием прогнозов КМУ и бухгалтерского курса, по которому считаем бюджет. Поэтому ориентиры на девальвацию и пассивная коммуникационная политика НБУ на валютном рынке приводят к вымыванию (растрате) ЗВР на гашение курсовых колебаний.

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Поэтому мы и имеем сейчас аномальную ситуацию, когда вроде бы и НБУ поддерживает рынок, вроде бы и валютные резервы НБУ на уровне 37,89 млрд долларов валовыми, и 26,3 млрд долларов чистыми (на 01.07.2024), и партнерская поддержка нам придет в объеме 3,9 млрд долларов в ближайшее время, но рынок нервничает. При существующем алгоритме работы рынка нас время от времени будут ожидать регулярные периоды нестабильности курса, которые регулятор будет закрывать интервенциями за счет валютных резервов НБУ. Конечно, НБУ будет справляться с ситуацией, но за счет непродуктивного использования ЗВР. Катализатором фундаментальной ошибки Нацбанка в октябре 2023 года стала так называемая валютная либерализация. Я вовсе не являюсь ее противником, но в исполнении НБУ, как и переход на плавающий курс, она принесла больше негатива, чем пользы.

Традиционный вопрос: а что дальше? Все возможности для удержания курса у НБУ есть. Отрицательный платежный баланс в первом полугодии не может быть причиной девальвации. Рост курса доллара с 36,6 до 42 (сейчас это верхняя граница на наличном рынке) — немалый инфляционный импульс в 14,75%. Ситуацию смягчит то, что многие импортеры закладывали в расчеты курс 40. Но дальнейшая девальвация — это гарантированная инфляция, поэтому вряд ли регулятор пойдет на такой шаг. Впрочем, если НБУ пойдет в угоду тактическим бюджетным преимуществам, то у общественности возникнет законный вопрос: а как же быть с тем "кино", которое нам крутили в монетарном кинозале НБУ, рассказывая о важности высокой учетной ставки и высоких ставок по ДС НБУ, а как же независимость НБУ от правительства и неизменная "святая" инфляционная цель в 5%?

Из июльской ситуации на валютном рынке правительство и НБУ должны вынести один урок с двумя выводами:

В Украине резко отпускать курс нельзя, даже +1 грн приводит к беспокойству населения и еще большему беспокойству бизнеса. А если эти действия еще и не объяснять и при этом играть в рынок, то у стейкхолдеров возникает ощущение "мутной водички", что становится катализатором беспокойства. Болтовню о том, как выгодно для бюджета иметь курс 42, 45, 50 и т. д., стоит прекратить. Каким будет бюджет в 2025-2030 гг. — покажет время и конфискация российских активов, которая уже, кстати, началась. А вот валютные резервы НБУ от таких "песен" худеют уже сегодня.

Поэтому я свой прогноз по валютному рынку не меняю с февраля 2024 года: курс будет таким, каким его захочет видеть НБУ. Все полномочия, возможности и инструментарий для поддержания стабильности на валютном рынке — в руках НБУ.

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