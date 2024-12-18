Лимиты по переводам: кто в Украине выиграет от нового ограничения по картам

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О новых ограничениях, которые хотят для владельцев карт ввести 4 банка, которые недавно подписали меморандум.

Проблема работы налоговых махинаторов — это не проблема банков, но именно за счет их активности сейчас пытаются решить эту проблему государственные деятели, которые в прошлом заблокировали качественную налоговую реформу, а теперь толкают банки на непопулярные действия. Лучший способ унормировать финансовый мониторинг в Украине — сделать честную, справедливую и качественную налоговую реформу. Установить лимит расходов по картам могут только 4 из примерно 60 банков, которые сейчас действуют в Украине, правда, это крупнейшие участники рынка платежных карт. Предполагается установление лимитов от 50 до 150, а позже — 100 тыс. грн в зависимости от "рискованности" клиента. Более крупные суммы также будут пропускать, но при условии доказательства источников происхождения средств. Из положительного здесь только то, что банки наконец объединились в важном вопросе, хотя и под влиянием НБУ. На этом позитив завершается. Меморандум не является нормативным документом, а лишь договором о намерениях. Этот меморандум не несет в себе регуляторной силы и строгих обязательств для сторон. Обе банковские ассоциации, которые присутствовали на подписании, не имеют статуса саморегулируемых организаций и соответственно — не имеют полномочий и инструментов для проверки выполнения этого меморандума. Поэтому я не ожидаю, что уже прямо с 01.02.2025 года вся тяжесть финмона будет ощущена клиентами этих банков. Если я ошибаюсь, то что ж, будем рассматривать каждую ситуацию под микроскопом.

И в целом, друзья, у меня остается такое острое ощущение, что мы идем не в ту сторону. Вместо качественной налоговой реформы власть в лице НБУ в октябре вводит лимиты в 150 000 грн, а после того, как не достигает успехов, то появляется еще и меморандум о том, чтобы ограничивать еще больше. Чего мы добиваемся? Вытеснения деловых сделок в наличные, криптовалюту, иностранную валюту на счетах в оффшорных банках? Денежные потоки — они как вода: текут туда, где меньшее сопротивление (регулирование). Поэтому лечить систему нужно не устранением симптомов, а ликвидацией источника спроса на "услуги" по уклонению от уплаты налогов. То же, что мы сейчас наблюдаем — это как попытка "лечить" сердечный приступ зеленкой.

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