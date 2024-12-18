Ліміти за переказами: хто в Україні виграє від нового обмеження за картками

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Про нові обмеження, що хочуть для власників карток запровадити 4 банки, які нещодавно підписали меморандум.

Проблема роботи податкових махінаторів — це не проблема банків, але саме за рахунок їхньої активності зараз намагаються вирішити цю проблему державні діячі, які в минулому заблокували якісну податкову реформу, а тепер штовхають банки на непопулярні дії. Кращий спосіб внормувати фінансовий моніторинг в Україні — зробити чесну, справедливу та якісну податкову реформу. Встановити ліміт витрат по картках можуть тільки 4 з приблизно 60 банків, які зараз діють в Україні, щоправда, це найбільші учасники ринку платіжних карток. Передбачається встановлення лімітів від 50 до 150, а пізніше — 100 тис. грн залежно від "ризикованості" клієнта. Більші суми також будуть пропускати, але за умов доведення джерел походження коштів. З позитивного тут тільки те, що банки нарешті об’єднались у важливому питанні, хоча й під впливом НБУ. На цьому позитив завершується. Меморандум не є нормативним документом, а лише договором про наміри. Цей меморандум не несе в собі регуляторної сили та суворих зобов’язань для сторін. Обидві банківські асоціації, які були присутні на підписанні, не мають статусу саморегулівних організацій і, відповідно, — не мають повноважень та інструментів для перевірки виконання цього меморандуму. Тому я не очікую, що вже з 01.02.2025 року вся важкість фінмону буде відчута клієнтами цих банків. Якщо я помиляюся, то що ж, будемо розглядати кожну ситуацію під мікроскопом.

І в цілому, друзі, в мене залишається таке гостре відчуття, що ми йдемо не в той бік. Замість якісної податкової реформи влада в обличчі НБУ в жовтні запроваджує ліміти в 150 000 грн, а після того, як не досягає успіхів, то з’являється ще й меморандум про те, щоб обмежувати ще більше. Чого ми добиваємось? Витіснення ділових угод в готівку, криптовалюту, іноземну валюту на рахунках в офшорних банках? Грошові потоки — вони як вода: течуть туди, де менший супротив (регулювання). Тому лікувати систему потрібно не усуненням симптомів, а ліквідацією джерела попиту на "послуги" з ухилення від сплати податків. Те ж, що ми зараз спостерігаємо — це як спроба "лікувати" серцевий напад зеленкою.

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