"Катастрофы не произошло": почему рано ставить точку на помощи США после скандала в Белом доме

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Скажу прямо, ссора в Белом доме меня не впечатлила. У нас в Совете НБУ с 2019 по 2022 год бои между "кейнсианцами" и "таргетировщиками" были более ожесточенными и эмоциональными, и после них даже не здоровались какое-то время. На поведение Трампа не обращайте внимания, в оценках Зеленского Дональдом Фредовичем: от "диктатора" до "лучшего президента Украины", — проходит 2-3 дня, и это факт. Американцы хотели поссориться, и они поссорились. Почему они хотели это сделать — вариантов много: от конспирологических до вполне прагматичных. Я остановлюсь на двух из наиболее вероятных:

1. Продолжение маскировки и управления ожиданиями Трампом у россиян. Если вы не заметили, то на этой неделе Москва сделала свою позицию по Украине более жесткой: Лавров подтвердил, что они хотят и те украинские города, которые не смогли оккупировать. Параллельно экономические ожидания россиян с прошлой пятницы намеренно охлаждает ЦБР, который находится в лагере Нарышкина (СВР). Это, по сути, блокирование втягивания рф в переговоры из-за бизнес-интересов элит. Поэтому логичным для США был шаг в сторону рф, его сделали достаточно грубо за счет Украины. В принципе, сам Трамп этого не скрывает, когда говорит, что от него требуют плохо говорить о Путине, но если он будет это делать, то какие же тогда будут переговоры? Поэтому США позиционируют себя как посредник, а не сторона конфликта. Впрочем, очень похоже на то, что управление ожиданиями применяют в этой ситуации только к россиянам и Европе. Что касается Украины, то чувствуется попытка США формировать наши ожидания. И чтобы этого не происходило, то действительно нужно иметь на руках козырные карты в переговорах, и одного ресурсного соглашения здесь недостаточно (о чем я неоднократно писал ранее).

2. На этой неделе Трамп начал торговую войну с ЕС, анонсировав 25% торговой пошлины для товаров из ЕС. Думаю, что результаты выборов в Германии и Трампа, и Маска сильно расстроили. После выборов в Германии стало ясно, что ЕС будет более единым и более проукраинским. Вполне вероятно, что администрация Трампа использует Украину как экономическую болевую точку Европы для влияния на ЕС. Происходит попытка переложить расходы на войну в Украине на ЕС, которая будет сопровождаться предложением покупать для войны американское оружие. И это будет происходить на фоне торговых переговоров между ЕС и США. Американцы как бы создают из войны в Украине "козырную карту" на торговых переговорах с ЕС.

Вполне возможно, что оба варианта с разной степенью веса являются генераторами поведения администрации в Белом Доме. На этом фоне Украина, США и ЕС без РФ ведут дискуссию о том, что нужно Украине: победа или мир, а это не одно и то же. Трамп прав, что Украина имеет мало козырей для этой глобальной игры, но они есть у Европы и их много. Поэтому сложные переговорные процессы продолжаются, и никакой катастрофы не произошло, разве что российский рынок расстроился, что мир снова откладывается, а им уже подгорает.

А вот единственное, что меня сильно расстроило, так это реакция некоторых украинцев на инцидент в Овальном кабинете. Эти оценки президента Украины типа: "президент побиковал — теперь будем без оружия", "криворожская школа дипломатии..." и т.д., — меня крайне разочаровали. Уважаемые, Президент Украины обязан отстаивать интересы Украины. Зеленский это и делал, и если бы не эта "криворожская школа дипломатии...", то добывали бы мы уже с вами полезные ископаемые в колониях Якутии и Западной Сибири. Национальные интересы нужно отстаивать, даже если это приводит к напряженности в отношениях.

Относительно претензий по костюмам и т.д., то Маск и Шейхи из ОАЭ и СА находились в Белом Доме без костюмов и галстуков, и замечаний им никто не делал.

А эта странная фраза американских журналистов: "такого еще не было в Овальном кабинете", — меня просто рассмешила, чего там только не было в том Овальном кабинете

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