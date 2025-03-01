"Катастрофи не відбулось": чому зарано ставити крапку на допомозі США після скандалу в Білому домі

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Скажу прямо, сварка в Білому домі мене не вразила. У нас в Раді НБУ з 2019 по 2022 рік бої між "кейнсіанцями" та "таргетувальниками" були більш запеклими та емоційними, і після них навіть не вітались якийсь час. На поведінку Трампа не звертайте уваги, в оцінках Зеленського Дональдом Фредовичем: від "диктатора" до "найкращого президента України", – минає 2-3 дні, і це факт. Американці хотіли посваритись, і вони посварились. Чому вони хотіли це зробити – варіантів багато: від конспірологічних до цілком прагматичних. Я зупинюсь на двох з найбільш ймовірних:

1. Продовження маскування і управління очікуваннями Трампом у росіян. Якщо ви не помітили, то на цьому тижні Москва зробила свою позицію по Україні більш жорсткою: Лавров підтвердив, що вони хочуть і ті українські міста, які не змогли окупувати. Паралельно економічні очікування росіян з минулої п’ятниці навмисно охолоджує ЦБР, який знаходиться в таборі Наришкіна (СВР). Це, по суті, блокування втягування рф у перемовини через бізнес-інтереси еліт. Тому логічним для США був крок у бік рф, його зробили досить грубо за рахунок України. В принципі, сам Трамп цього не приховує, коли говорить, що від нього вимагають погано говорити про путіна, але якщо він буде це робити, то які ж тоді будуть переговори? Тож США позиціонують себе як посередник, а не сторона конфлікту. Втім, дуже схоже на те, що управління очікуваннями застосовують в цій ситуації тільки до росіян та Європи. Щодо України, то відчувається спроба США формувати наші очікування. І щоб цього не відбувалось, то дійсно потрібно мати на руках козирні карти у перемовинах, і однієї ресурсної угоди тут недостатньо (про що я неодноразово писав раніше).

2. На цьому тижні Трамп розпочав торгову війну з ЄС, анонсувавши 25% торгового мита для товарів з ЄС. Думаю, що результати виборів в Німеччині і Трампа, і Маска сильно засмутили. Після виборів в Німеччині стало ясно, що ЄС буде більш єдиним і більш проукраїнським. Цілком ймовірно, що адміністрація Трампа використовує Україну як економічну больову точку Європи для впливу на ЄС. Відбувається спроба перекласти витрати на війну в Україні на ЄС, яка буде супроводжуватись пропозицією купувати для війни американську зброю. І це буде відбуватись на фоні торгових переговорів між ЄС та США. Американці як би створюють з війни в Україні "козирну карту" на торгових перемовинах з ЄС.

Цілком можливо, що обидва варіанти з різним ступенем ваги є генераторами поведінки адміністрації в Білому Домі. На цьому фоні Україна, США та ЄС без рф ведуть дискусію щодо того, що потрібно Україні: перемога чи мир, а це не одне і те саме. Трамп правий, що Україна має мало козирів для цієї глобальної гри, але вони є у Європи і їх багато. Тож складні переговорні процеси тривають, і ніякої катастрофи не відбулось, хіба що російський ринок засмутився, що мир знов відкладається, а їм вже підгорає.

А от єдине, що мене сильно засмутило, так це реакція деяких українців на інцидент в Овальному кабінеті. Оці оцінки президента України типу: "президент побикував – тепер будемо без зброї", "криворізька школа дипломатії…" і т.д., – мене вкрай розчарували. Шановні, Президент України зобов’язаний відстоювати інтереси України. Зеленський це і робив, і якщо б не ця "криворізька школа дипломатії…", то видобували б ми вже з вами корисні копалини в колоніях Якутії та Західного Сибіру. Національні інтереси потрібно відстоювати, навіть якщо це призводить до напруженості у відносинах.

Щодо претензій по костюмам і т.д., то Маск та Шейхи з ОАЕ та СА перебували в Білому Домі без костюмів та краваток, і зауважень їм ніхто не робив.

А оця дивна фраза американських журналістів: "такого ще не було в Овальному кабінеті", – мене просто розсмішила, чого там тільки не було в тому Овальному кабінеті

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