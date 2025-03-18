Котел для Путина. Когда и почему Трамп начнет нефтяную войну с Россией

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Нефтяной котел Трампа

Пока "демократические" подхалимы поливают Дональда Фредовича грязью и размышляют, какое звание ему присвоили в КГБ, миру понемногу начала открываться жесткая стратегия Трампа по отношению к РФ.

На прошлой неделе котировки нефти марки brent пробили очередной минимум — 70 долларов за баррель и продолжают снижаться, это вообще минимум с августа 2021 года. Вслед за маркой brent с заметным дисконтом падают и цены на российскую urals, официальная котировка еще держится на уровне 65 долларов, но в отдельных портах российскую нефть уже продают ниже 60 долларов. Без какой-либо герметизации ценового потолка G-7 цена на urals покатилась вниз. Этой тенденции способствовали ряд мероприятий:

Прелюдия к торговой войне, которую устроил президент Трамп между США и Канадой, Мексикой, КНР и ЕС. Такие информационные потрясения очень плохо отражаются на прогнозах деловой активности в Мировой экономике. На риски торговых войн нефть реагирует снижением, золото — ростом. Если темпы роста ВВП КНР замедлятся до 1%, то цены на нефть упадут ниже 60 долларов за баррель, а поставки российского газа в КНР сократятся. Минэнерго США заявило о планах создания нефтяного стабилизационного фонда в сумме 20 млрд долларов США. Этот фонд стабилизирует статистику запасов нефти в США, которая является вторым по значимости фактором влияния на цены нефти на Мировых рынках. По сути, это интересный ответ промосковским аналитикам, которые утверждают, что снижение цен на нефть в мире будет невыгодным США. На период низких цен покупать нефть на внутреннем рынке США может нефтяной спецфонд. Минэнерго США снизило прогнозную цену нефти на 2025 год, а Международное энергетическое агентство уменьшило прогнозы потребления нефти в 2025 году на 73000 баррелей в сутки и указало на падение доходов РФ от экспорта нефти на 16% в феврале этого года. 14 марта стало известно, что США не продлили действие лицензии General License 8 (GL8) на расчеты за энергоносители для российских банков ("Сбербанк", ВТБ, ВЭБ.РФ, "Альфа-банк", "Совкомбанк", банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург", а также Национальный клиринговый центр и ЦБР). Вloomberg уже успело назвать это "тихими санкциями" против РФ. Этот шаг создаст неудобства для Турции, Венгрии, Словакии и других реципиентов газа из РФ по газопроводу "Турецкий поток". Считаю, что принятое решение не является окончательным и США могут изменить свою позицию по просьбе Турции. Впрочем, этот шаг является важным для давления на Кремль. На прошлой неделе официальными планами с Миром поделилась Саудовская Аравия, которая пообещала снизить цены на нефть для Европы и Азии. В то же время, ОПЕК+ отчиталась о добыче нефти больше запланированного среди стран-членов ОПЕК. В конце концов, 15 марта президент Трамп официально объявил о начале жесткой военной операции против хуситов, которые были главным раздражителем цен на нефть в ближневосточном регионе из-за своего пиратства. Йеменских хуситов неоднократно ловили на сотрудничестве с РФ, во второй половине 2024 года россиян поймали на передаче хуситам спутниковых снимков.

Определенная двусмысленность ситуации еще остается. Трамп поддерживает дружественную риторику по отношению к Кремлю, на рынке появляются слухи то о восстановлении "Северного потока", то о планах сотрудничества США с "Газпромом". Впрочем, авторы этих материалов так и не уточняют, кто будет реципиентом голубого топлива по "Северному потоку", если Германия уже высказалась против. Также не уточняют, какие американцы вели переговоры с "Газпромом" и не было ли среди них лыжных инструкторов.

Очевидно, что Кремль начали побуждать к уступкам и к завершению войны. Российский Минфин уже признался, что в первых числах марта они потратили 2 трлн рублей, которые одолжили в первом квартале через ОФЗ. Резервы у Кремля заканчиваются, и перспектива россиян контрабандой продавать нефть urals, да еще и на фоне падения энергетического спроса со стороны КНР, открывает перед командой Трампа финишную прямую для давления на страну-агрессора.

Более того, я не согласен с тем, что сейчас Путин тормозит мирное соглашение ради продолжения войны. Экономическая сторона действий со стороны США показывает, что он пытается торговаться и выжидает, действительно ли активные действия США на нефтяном рынке приведут к негативным последствиям и закрытию большинства щелей для РФ.

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