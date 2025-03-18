Котел для Путіна. Коли і чому Трамп почне нафтову війну з Росією

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Нафтовий котел Трампа

Поки "демократичні" підлабузники поливають Дональда Фредовича брудом та розмірковують, яке звання йому присвоїли в КДБ, Світу потроху почала відкриватись жорстка стратегія Трампа щодо РФ.

На минулому тижні котирування нафти марки brent пробили черговий мінімум – 70 доларів за барель і продовжують знижуватись, це взагалі мінімум з серпня 2021 року. Слідом за маркою brent з помітним дисконтом падають і ціни на російську urals, офіційна котирування ще тримається на рівні 65 доларів, але в окремих портах російську нафту вже продають нижче 60 доларів. Без будь-якої герметизації цінової стелі G-7 ціна на urals покотилась вниз. Цій тенденції сприяли ряд заходів:

Прелюдія до торгівельної війни, яку влаштував президент Трамп між США та Канадою, Мексикою, КНР та ЄС. Такі інформаційні потрясіння дуже погано відображаються на прогнозах ділової активності у Світовій економіці. На ризики торгівельних війн нафта реагує зниженням, золото – зростанням. Якщо темпи зростання ВВП КНР уповільняться до 1%, то ціни на нафту впадуть нижче за 60 доларів за барель, а поставки російського газу в КНР скоротяться. Міненерго США заявило про плани створення нафтового стабілізаційного фонду в сумі 20 млрд доларів США. Цей фонд стабілізує статистику запасів нафти в США, яка є другим по значущості фактором впливу на ціни нафти на Світових ринках. По суті, це цікава відповідь промосковським аналітикам, які стверджують, що зниження цін на нафту у Світі буде невигідним США. На період низьких цін купувати нафту на внутрішньому ринку США може нафтовий спецфонд. Міненерго США знизило прогнозну ціну нафти на 2025 рік, а Міжнародне енергетичне агентство зменшило прогнози споживання нафти у 2025 році на 73000 барелів на добу і вказало на падіння доходів РФ від експорту нафти на 16% у лютому цього року. 14 березня стало відомо, що США не продовжили дію ліцензії General License 8 (GL8) на розрахунки за енергоносії для російських банків ("Сбербанк", ВТБ, ВЕБ.РФ, "Альфа-банк", "Совкомбанк", банк "Зеніт", банк "Санкт-Петербург", а також Національний кліринговий центр і ЦБР). Вloomberg вже встигло назвати це "тихими санкціями" проти РФ. Цей крок створить незручності для Туреччини, Угорщини, Словаччини та іншим реципієнтам газу з РФ по газопроводу "Турецький потік". Вважаю, що прийняте рішення не є остаточним і США можуть змінити свою позицію на прохання Туреччини. Втім, цей крок є важливим для тиску на Кремль. Минулого тижня офіційними планами зі Світом поділилась Саудівська Аравія, яка пообіцяла знизити ціни на нафту для Європи та Азії. В той самий час, ОПЕК+ прозвітувала про видобуток нафти більше запланованого серед країн-членів ОПЕК. Врешті-решт, 15 березня президент Трамп офіційно оголосив про початок жорсткої військової операції проти хуситів, які були головним подразником цін на нафту в близькосхідному регіоні через своє піратство. Єменських хуситів неодноразово ловили на співпраці з РФ, у другій половині 2024 року росіян впіймали на передачі хуситам супутникових знімків.

Певна двозначність ситуації ще залишається. Трамп підтримує дружню риторику стосовно Кремля, на ринку з’являються чутки то про відновлення "Північного потоку", то про плани співпраці США з "Газпромом". Втім, автори цих матеріалів так і не уточнюють, хто буде реципієнтом блакитного палива по "Північному потоку", якщо Німеччина вже висловилась проти. Так само не уточнюють, які американці вели переговори з "Газпромом", і чи не було серед них лижних інструкторів.

Очевидно, що Кремль почали спонукати до поступок і до завершення війни. Російський Мінфін вже зізнався, що в перших числах березня вони витратили 2 трлн рублів, які позичили в першому кварталі через ОФП (ОФЗ). Резерви у Кремля закінчуються, і перспектива росіян контрабандою продавати нафту urals, та ще і на фоні падіння енергетичного попиту з боку КНР, відкриває перед командою Трампа фінішну пряму для тиску на країну-агресора.

Ба більше, я не згодний з тим, що зараз Путін гальмує мирну угоду заради продовження війни. Економічний бік дій з боку США показує, що він намагається торгуватись і вичікує, чи дійсно активні дії США на нафтовому ринку призведуть до негативних наслідків та закриття більшості шпаринок для РФ.

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