Украинский отмыв российских денег: как Запад вышел на след путинских махинаторов

Ко дню Святого Николая лучше всех подготовились ФБР, британское NCA (и, как я думаю, Ми-6), ну а праздничную открытку для украинцев уже оформляли в Минфине США. Британские силовики впервые за время с начала войны (с 2014 года) разоблачили глобальную сеть неофициальных фондов и группу лиц, которые помогали россиянам с отмыванием их грязных кровавых денег. Разоблаченная группа состояла из 84 человек, а операция охватывала 30 стран. Все выявленные фонды заморожены.

Впрочем (обращу внимание работников ОП и Правительства), договоренностей или соглашений о передаче уже идентифицированных и замороженных неофициальных фондов россиян Украине до сих пор нет, хотя я предупреждал публично, что такие операции были возможны еще год назад, а их эффективная реализация — это только вопрос времени. Кроме того, неофициальные фонды на то и неофициальные, что с их конфискацией нет проблем, как с резервами Центрального банка РФ.

Конечно, замораживание украденных из РФ денег — это мощный шаг по ликвидации схем обхода россиянами санкций, и мы как страна выигрываем от этой операции. О блестящей операции можете почитать на сайте "Голоса Америки", там довольно подробно (я бы сказал, слишком подробно) описано, кто и что делал. Но есть и ложка дегтя в этой хорошей новости. Группу, которая занималась отмыванием средств в Великобритании, возглавлял некий гражданин Украины Джордж Росси. Здесь, в принципе, уже есть поле для работы журналистов-расследователей, что за гражданин с таким экзотическим для Украины именем?

Но это еще не все. Параллельно с этим делом под санкции США попал и гражданин Литвы Андрейс Браденс, которого обвинили в отмывании денег российских шпионов и который (ну случайно) выиграл тендер "Укргидроэнерго". Об этом "господине" вышла статья в FT. Но вот в чем фишка: господин Браденс является директором TGR Corporate Concierge, а это уже — дело Джорджа Росси )))

Конечно, у наших союзников могут возникнуть логичные вопросы, что это за х.... (в дипломатическом варианте — What is this)? И этот вопрос уже возникает, но как раз ну в очень неудобный момент смены рельсов в дипломатических отношениях между США и Украиной. Не думаю, что он играет какую-то значительную негативную роль, потому что суммы, которые фигурируют в деле "Укргидроэнерго" и TGR, для российской ландроматной темы ну просто смешные.

В общем, из РФ за 2000-2023 гг. вывезли нелегально более 1 трлн долларов США. Из идентифицированных и известных мне транзакций максимальная была на 256 млрд долларов США. Впрочем, руководителям нашей страны стоит хорошенько задуматься, что будет, если эти дела начнут штамповать десятками и окажется, что в 10-20% из них фигурируют украинские банкиры и чиновники? К сожалению, есть очень обоснованные подозрения, что такие чиновники есть и в руководстве НБУ. И независимо от того, пишу я об этом или нет, но ниточка из стран-реципиентов грязных средств приведет в Украину, Молдову и страны Балтии. Например, в деле TGR сразу две ниточки привели в Украину.

Происходит это потому, что в ФБР действует простая формула: если преступление совершено, то кого-то нужно посадить. А если еще есть и политическое желание (у нас это называют политическим заказом), то сразу все процессы становятся более быстрыми. Сегодня у наших чиновников, которые были втянуты в ландроматные дела, есть три опции:

(А) Срочно побежать к куму (куме) поплакаться, вспомнить некоторые моменты из собственной биографии, о которых кумовья не знали, и тихонько уйти с должности "в лес"; (Б) Испытать судьбу и дождаться, пока проснется СБУ, НАБУ, ГБР, СВР. Они долго спят, но если хватают, то в СИЗО можно провести полжизни, а к предателям в тюрьме не очень хорошее отношение, да и следователи, которые зашли на должности после фронта или плена, цацкаться не будут; (В) Подождать разоблачения всей сети российских ландроматных дел в ЕС и США — и тогда перейти к алгоритму, который описан в пункте (Б), но с позором для страны. Окно возможностей из пункта (А) у них постепенно закрывается.

Впрочем, для Украины дальнейшее пребывание этих чиновников на должностях нежелательно и рискованно. Все, что известно финансовой разведке США, стран ЕС и Великобритании, не сразу становится уголовными делами, часто на базе этой информации делают организационные выводы и потом недодают денег и консультационной помощи, ограничивают сотрудничество между разведками и налоговыми органами, или даже ограничивают поставки оружия.

Более четкого и лояльного сигнала очистить власть в Украине от ландроматников Путина со стороны США и Великобритании мало кто мог бы придумать. Думаю, что предупредительных выстрелов больше не будет. Поэтому, как говорил классик современности, "думай-Те". Дальше будет!

Ну, а пока что, мои поздравления с Праздником! Пусть в следующем году Святой Николай нам принесет в своем мешке для начала 50% всех неофициальных фондов РФ вместе с головами их бенефициаров)))

