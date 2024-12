Українське відмивання російських грошей: як Америка вийшла на слід путінських махінаторів

Про важку майбутню долю українських чиновників, які відмивали гроші для росіян

До Дня Святого Миколая краще за всіх підготувались у ФБР, британське NCA (та, як я думаю, Мі-6), ну а святкову листівку для українців вже оформлювали в Мінфіні США. Британські силовики вперше за час від початку війни (з 2014 року) викрили глобальну мережу неофіційних фондів та групу осіб, які допомагали росіянам із відмиванням їх брудних кровавих грошей. Викрита група складалася з 84 осіб, а операція охоплювала 30 країн. Всі виявлені фонди заморожені.

Втім (зверну увагу працівників ОП та Уряду), домовленостей чи угод про передання вже ідентифікованих і заморожених неофіційних фондів росіян Україні досі немає, хоча я попереджав публічно, що такі операції були можливі ще рік тому, а їх ефективна реалізація — це тільки питання часу. Крім того, неофіційні фонди на те й неофіційні, що з їх конфіскацією немає проблем, як із резервами Центрального банку РФ.

Звісно, замороження вкрадених з РФ грошей — це потужний крок по ліквідації схем обходу росіянами санкцій, і ми як країна виграємо від цієї операції. Про блискучу операцію можете почитати на сайті "Голосу Америки", там доволі детально (я б сказав, занадто детально) описано, хто і що робив. Але є і ложка дьогтю в цій гарній новині. Групу, яка займалася відмиванням коштів у Великій Британії, очолював такий собі громадянин України Джордж Россі. Тут, в принципі, вже є поле для роботи журналістів-розслідувачів, що за громадянин із таким екзотичним для України ім’ям?

Але це ще не все. Паралельно з цією справою під санкції США потрапив і громадянин Литви Андрейс Браденс, якого звинуватили у відмиванні грошей російських шпигунів і який (ну випадково) виграв тендер "Укргідроенегро". Про цього "добродія" вийшла стаття у FT. Але от в чому фішка: пан Браденс є директором TGR Corporate Concierge, а це вже — справа Джорджа Россі )))

Звісно, у наших союзників можуть виникнути логічні питання, що це за х…. (в дипломатичному варіанті — What is this)? І це питання вже виникає, але якраз ну в дуже незручний момент зміни рейок в дипломатичних відносинах між США та Україною. Не думаю, що воно відіграє якусь значну негативну роль, бо суми, які фігурують у справі "Укргідроенерго" та TGR, для російської ландроматної теми ну просто смішні.

Загалом, з РФ за 2000-2023 рр. вивезли нелегально понад 1 трлн доларів США. З ідентифікованих і відомих мені транзакцій максимальна була на 256 млрд доларів США. Втім, керманичам нашої країни варто добряче задуматись, що буде, якщо ці справи почнуть штампувати десятками та виявиться, що в 10-20% з них фігурують українські банкіри та чиновники? На жаль, маю дуже обґрунтовані підозри, що такі чиновники є і в керівництві НБУ. І незалежно від того, чи пишу я про це, чи ні, але ж ниточка із країн-реципієнтів брудних коштів приведе до України, Молдови та країн Балтії. Наприклад, у справі TGR відразу дві ниточки привели до України.

Відбувається це тому, що в ФБР діє проста формула: якщо злочин скоєно, то когось потрібно посадити. А якщо ще є й політичне бажання (в нас це називають політичним замовленням), то відразу всі процеси стають більш швидкими. Сьогодні у наших чиновників, які були втягнуті в ландроматні справи, є три опції:

(А) Терміново побігти до кума (куми) поплакатись, пригадати деякі моменти з власної біографії, про які куми не знали, і тихенько піти з посади "в ліс"; (Б) Випробувати долю і дочекатись, поки прокинеться СБУ, НАБУ, ДБР, СЗР. Вони довго сплять, але якщо хапають, то в СІЗО можна провести пів життя, а до зрадників у в’язниці не дуже гарне ставлення, та й слідчі, які зайшли на посади після фронту або полону, цяцькатись не будуть; (В) Почекати викриття всієї мережі російських ландроматних справ в ЄС та США — і тоді перейти до алгоритму, який описаний в пункті (Б), але з ганьбою для країни. Вікно можливостей з пункту (А) в них поступово зачиняється.

Втім, для України подальше перебування цих чиновників на посадах є небажаним і ризикованим. Все, що відомо фінансовій розвідці США, країн ЄС та Великобританії, не відразу стає кримінальними справами, часто на базі цієї інформації роблять організаційні висновки й потім не додають грошей і консультаційної допомоги, обмежують співпрацю між розвідками та податковими органами, чи навіть обмежують постачання зброї.

Більш чіткого і лояльного сигналу очистити владу в Україні від ландроматників Путіна зі сторони США та Великобританії мало хто міг би придумати. Думаю, що попереджувальних пострілів більше не буде. Тому, як казав класик сучасності, "думай-Те". Далі буде!

Ну, а поки що, мої вітання зі Святом! Нехай в наступному році Святий Миколай нам принесе у своєму мішку для початку 50% всіх неофіційних фондів РФ разом із головами їх бенефіціарів)))

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

