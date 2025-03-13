Курсові гойдалки і комуналка. Хто винен, що ціни ростуть?
Зростання цін помітне неозброєним оком — і цьому є пояснення, навіть кілька. Економіст Віталій Шапран називає чотири основні причини інфляції — і заспокоює: після червня вона має піти на спад
Зростання цін — це суспільно важлива тема. Основні причини інфляції, на мій погляд, такі:
- Зростання курсу іноземних валют до гривні. Нагадаю, що курс долара США до гривні за 2024 рік виріс на 11%. Покращення ситуації на валютному ринку, яке ми спостерігали на початку березня, було нівельовано зростанням курсу євро, що в майбутньому може впливати на ціни через залежність України від постачань з євро-зони. Курсові гойдалки також роздмухують девальваційні очікування в торгівлі й поглиблює вплив майбутніх курсових орієнтирів на ціни.
- Зростання цін на електрику та інші види комунальних послуг, яке відбулось через російську агресію та також має під собою певний адміністративний вплив, зокрема від "вимушеного зростання".
- Збільшення податків (як прямих податків, так і акцизів) підсилило девальваційний ефект. Зростання податків для ФОПів, які обслуговують торгівлю, навіть на 1% робить свій внесок в річну інфляцію. Я вже не кажу про акцизи на паливо та алкоголь. Більш жорстке адміністрування податків, "робота з контрабандою" також можуть суттєво впливати на зростання споживчих цін.
- І нарешті, сезонність та кліматичні умови. Цю групу факторів я б поставив на останнє місце. Втім, вплив цього фактору на зростання цін на продукти харчування цілком високий.
На мою думку, пік інфляції на рівні 15-16% може бути в травні-червні, потім інфляція (якщо не буде сюрпризів від ворогів) піде на спад. Нагадаю, що НБУ 30.01.25 опублікував свій прогноз інфляції на кінець року 8,4%, а в бюджет наш Уряд закладав 9,5%. Хоча інфляційні прогнози НБУ відомі своєю неточністю, наприклад, у січні 2024 року НБУ прогнозував інфляцію 8,6%, а по факту вийшло 12%, але думаю нічого страшного не станеться, якщо інфляція за підсумками 2025 року буде в діапазоні 10-15%, аби було адекватним відшкодування соціальних виплат на 2026 рік.
Світовий інфляційний ренкінг за січень очолили:
- Аргентина — 84,5%.
- Туреччина — 39,05%.
- Іран — 31,8%.
Нагадаю також про інфляційні сплески у важкий для Європи постковідний період: в Чехії 17,5%, в Угорщині 25,7%. Тому, на мою думку, зараз в Україні ситуація зі зростанням цін значно краща, ніж у наших європейських сусідів в момент кризи, і в рази краще, ніж в Аргентині, Туреччині та Ірані. Варто сконцентруватись не на інфляції, а на оборонних потребах і боротьбі з корупцією, від обох факторів залежить здатність нашої економіки забезпечувати оборонні потреби.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо