Курсові гойдалки і комуналка. Хто винен, що ціни ростуть?

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Зростання цін — це суспільно важлива тема. Основні причини інфляції, на мій погляд, такі:

Зростання курсу іноземних валют до гривні. Нагадаю, що курс долара США до гривні за 2024 рік виріс на 11%. Покращення ситуації на валютному ринку, яке ми спостерігали на початку березня, було нівельовано зростанням курсу євро, що в майбутньому може впливати на ціни через залежність України від постачань з євро-зони. Курсові гойдалки також роздмухують девальваційні очікування в торгівлі й поглиблює вплив майбутніх курсових орієнтирів на ціни. Зростання цін на електрику та інші види комунальних послуг, яке відбулось через російську агресію та також має під собою певний адміністративний вплив, зокрема від "вимушеного зростання". Збільшення податків (як прямих податків, так і акцизів) підсилило девальваційний ефект. Зростання податків для ФОПів, які обслуговують торгівлю, навіть на 1% робить свій внесок в річну інфляцію. Я вже не кажу про акцизи на паливо та алкоголь. Більш жорстке адміністрування податків, "робота з контрабандою" також можуть суттєво впливати на зростання споживчих цін. І нарешті, сезонність та кліматичні умови. Цю групу факторів я б поставив на останнє місце. Втім, вплив цього фактору на зростання цін на продукти харчування цілком високий.

На мою думку, пік інфляції на рівні 15-16% може бути в травні-червні, потім інфляція (якщо не буде сюрпризів від ворогів) піде на спад. Нагадаю, що НБУ 30.01.25 опублікував свій прогноз інфляції на кінець року 8,4%, а в бюджет наш Уряд закладав 9,5%. Хоча інфляційні прогнози НБУ відомі своєю неточністю, наприклад, у січні 2024 року НБУ прогнозував інфляцію 8,6%, а по факту вийшло 12%, але думаю нічого страшного не станеться, якщо інфляція за підсумками 2025 року буде в діапазоні 10-15%, аби було адекватним відшкодування соціальних виплат на 2026 рік.

Світовий інфляційний ренкінг за січень очолили:

Аргентина — 84,5%. Туреччина — 39,05%. Іран — 31,8%.

Нагадаю також про інфляційні сплески у важкий для Європи постковідний період: в Чехії 17,5%, в Угорщині 25,7%. Тому, на мою думку, зараз в Україні ситуація зі зростанням цін значно краща, ніж у наших європейських сусідів в момент кризи, і в рази краще, ніж в Аргентині, Туреччині та Ірані. Варто сконцентруватись не на інфляції, а на оборонних потребах і боротьбі з корупцією, від обох факторів залежить здатність нашої економіки забезпечувати оборонні потреби.

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