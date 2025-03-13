Курсовые качели и коммуналка. Кто виноват, что цены растут?

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Рост цен — это общественно важная тема. Основные причины инфляции, на мой взгляд, следующие:

Рост курса иностранных валют к гривне. Напомню, что курс доллара США к гривне за 2024 год вырос на 11%. Улучшение ситуации на валютном рынке, которое мы наблюдали в начале марта, было нивелировано ростом курса евро, что в будущем может влиять на цены из-за зависимости Украины от поставок из евро-зоны. Курсовые качели также раздувают девальвационные ожидания в торговле и углубляют влияние будущих курсовых ориентиров на цены. Рост цен на электричество и другие виды коммунальных услуг, который произошел из-за российской агрессии и также имеет под собой определенное административное влияние, в том числе от "вынужденного роста". Увеличение налогов (как прямых налогов, так и акцизов) усилило девальвационный эффект. Рост налогов для ФОПов, которые обслуживают торговлю, даже на 1% делает свой вклад в годовую инфляцию. Я уже не говорю об акцизах на топливо и алкоголь. Более жесткое администрирование налогов, "работа с контрабандой" также могут существенно влиять на рост потребительских цен. И наконец, сезонность и климатические условия. Эту группу факторов я бы поставил на последнее место. Впрочем, влияние этого фактора на рост цен на продукты питания вполне высокое.

По моему мнению, пик инфляции на уровне 15-16% может быть в мае-июне, затем инфляция (если не будет сюрпризов от врагов) пойдет на спад. Напомню, что НБУ 30.01.25 опубликовал свой прогноз инфляции на конец года 8,4%, а в бюджет наше Правительство закладывало 9,5%. Хотя инфляционные прогнозы НБУ известны своей неточностью, например, в январе 2024 года НБУ прогнозировал инфляцию 8,6%, а по факту получилось 12%, но думаю ничего страшного не произойдет, если инфляция по итогам 2025 года будет в диапазоне 10-15%, лишь бы было адекватным возмещение социальных выплат на 2026 год.

Мировой инфляционный ренкинг за январь возглавили:

Аргентина — 84,5%. Турция — 39,05%. Иран — 31,8%.

Напомню также об инфляционных всплесках в тяжелый для Европы постковидный период: в Чехии 17,5%, в Венгрии 25,7%. Поэтому, по моему мнению, сейчас в Украине ситуация с ростом цен значительно лучше, чем у наших европейских соседей в момент кризиса, и в разы лучше, чем в Аргентине, Турции и Иране. Стоит сконцентрироваться не на инфляции, а на оборонных потребностях и борьбе с коррупцией, от обоих факторов зависит способность нашей экономики обеспечивать оборонные потребности.

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