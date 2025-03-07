В Украине не останавливается рост цен: в Нацбанке объяснили причины

Нацбанк был вынужден сменить учетную ставку, ведь в январе инфляция ускорилась до 12,9%. В НБУ считают, что это позволит вернуть инфляцию на траекторию стойкого замедления до 5%.

Related video

Национальный банк Украины принял решение увеличить учетную ставку до 15,5% годовых. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

НБУ снова повысил учетную ставку — что известно

Данные меры призваны поддержать привлекательность сбережений в гривне, обеспечить стабильность валютного рынка и удерживать инфляционные ожидания под контролем, что поможет вернуть инфляцию на устойчивую траекторию замедления к целевому уровню 5%. При этом отмечается, что в начале года инфляция продолжила расти: в январе она ускорилась до 12,9% в годовом выражении, а по оценкам НБУ, в феврале тенденция к росту сохранялась.

"Ускорение потребительской инфляции обусловлено прежде всего действием временных факторов. Такие тенденции были ожидаемыми и в целом соответствовали прогнозу НБУ. В то же время усиливалось влияние фундаментальных инфляционных факторов из-за дальнейшего отражения в ценах повышенных затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда, а также сохранения достаточно оживленного потребительского спроса", — сказал Пышный.

По его словам, в ближайшие месяцы инфляция продолжит рост из-за последствий неурожая прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий. Однако принятые НБУ меры по ужесточению монетарной политики помогут сдерживать базовое ценовое давление, а поступление новых урожаев летом замедлит рост цен на продукты питания.

"Благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных двигателей инфляции она должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии и снизиться до однознакового уровня в конце года. На горизонте политики инфляция снизится до цели 5%", — подчеркнул глава Нацбанка.

Повышение ставки от Нацбанка — главные причины

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития Пышный назвал ход полномасштабной войны. По его словам, геополитическая неопределенность увеличилась, и это усиливает риски, вызванные российской агрессией, в частности следующие:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей прежде всего для поддержания обороноспособности;

дальнейшее повреждение инфраструктуры прежде всего энергетической, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны себестоимости производства продукции;

углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

Однако, по словам главы НБУ, могут реализовываться и положительные сценарии.

"Они связаны прежде всего с усилением финансовой поддержки партнеров (в частности за счет использования основной суммы обездвиженных российских активов) и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины. Возможно дальнейшее ускорение евроинтеграционных процессов и восстановления инфраструктуры, в том числе энергетической", — отметил Андрей Пышный.

Ранее стало известно, почему спрос на валюту бьет рекорды и каким будет курс в 2025 году. Национальный банк Украины существенно увеличил продажу иностранной валюты в конце декабря 2024 года. Что происходит и почему бешеными темпами растет спрос на доллары?

Также сообщалось, ждет ли гривну обвал и каким будет валютный курс в 2025. В новом году на колебания курса гривны будут влиять такие факторы, как продолжение боевых действий, энергетический террор РФ и ритмичность поступления международной помощи.