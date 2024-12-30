Национальный банк Украины существенно увеличил продажу иностранной валюты в конце декабря 2024 года. Что происходит и почему бешеными темпами растет спрос на доллары?

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За неделю 23-27 декабря Нацбанк продал 1,625 млрд долларов, о чем свидетельствуют данные статистики на сайте НБУ. Фактически регулятор увеличил продажу валюты на 14,7%. А всего с начала 2024 года объем валюты, которую продал НБУ, достиг 34,57 млрд. долл. Между тем, официальный курс на 30 декабря — 41,94 грн за доллар. А в обменных пунктах средний курс продажи доллара в Украине уже вырос до 42,4 грн за доллар.

"Сейчас на рынок сильно влияет сезонный фактор бюджетных выплат и сильного спроса из-за этого на валюту. Также вероятны активные контрактования военных сделок из-за возможных политических неопределенностей со стороны американских партнеров, что тоже может добавлять немного давления на гривну", — объяснил в комментарии Фокусу дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринной.

По его мнению, регулятор сдерживает любые агрессивные, панические, волатильные движения в сторону национальной валюты и продает больше обычных объемов, чтобы дать понять, что ситуация контролируемая. "Конечно, в том числе благодаря кредитам и грантам от партнеров, что позволяет поддерживать национальную валюту и обеспечивать избыток спроса на рынке", — добавил эксперт.

В конце декабря наблюдается бешеный спрос на доллары как на межбанке, так и на наличном валютном рынке Фото: УНИАН

Как сообщила Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, в конце декабря фиксируется значительный рост спроса на иностранную валюту со стороны всех экономических агентов. "Это довольно типичная ситуация в декабре, поскольку в это время существенно возрастают бюджетные расходы, в более сжатые сроки и сконцентрировано осуществляются социальные и выплаты зарплат украинцам, импортеры пытаются успеть закрыть контракты. Дополнительной "напряженности" на рынке добавляет тот факт, что минимум 2 дня, 25 и 26 декабря, не ходят платежи в евро, а 26 декабря "не работает" доллар. Да и вообще, в западном мире это период рождественских каникул. Это заставляет украинский бизнес, связанный с внешнеэкономической деятельностью, ускорять все процессы", — рассказала Фокусу эксперт. По ее словам, усиление спроса и рост котировок на межбанке привели к подорожанию валюты в наличном сегменте. "Последние две недели также фиксируется рост объемов покупки валюты, особенно наличной, населением. Здесь дополнительным фактором влияния остаются усиленные девальвационные ожидания", — говорит Золотько.

Говоря о будущем движении курсовых колебаний, эксперты в январе-феврале 2025 года и в дальнейшем в течение следующего года ожидают дальнейшей девальвации гривны.

В 2025 году курсовые колебания будут идти в сторону девальвации гривны, говорят эксперты Фото: УНИАН

"Ситуация с курсом неизменна, пока в стране идет война, поэтому мы ждем контролируемую девальвацию до 10% в год, поэтому заложенный в бюджет курс может быть оправдан и достигнет уровней, которые озвучивает Минфин. В 2025 году ждем как сезонные факторы влияния на курс, так и избыточный спрос под военные закупки, энергетику и все что нужно для существования страны в военное время, что будет давить на национальную валюту", — говорит Антон Куринной.

По мнению Анны Золотько, в начале года усиленное давление на гривну можно ожидать со стороны населения. В то же время в этот период ослабляется бизнес-активность, поэтому и спрос на валюту несколько уменьшается. "Думаю, что определенное влияние на курсовые тренды может иметь и инаугурация Трампа и определенные шаги в реализации им ранее анонсированного установления мира в Украине. В целом Национальный банк будет ограничивать девальвацию гривны. На фоне ускоренной инфляции это является важным фактором восстановления ценовой стабильности. Поэтому, на мой взгляд, в течение января гривна будет оставаться относительно стабильной", — прогнозирует Анна Золотько.

Ранее Фокус писал, что падение курса гривны продолжится в 2025 году. А в законе о госбюджете на следующий год Минэкономики заложило среднегодовой курс 45 грн за доллар.