Гривна в 2025 году может серьезно девальвировать — для этого есть все предпосылки, говорят аналитики. Между тем, в мире растут опасения относительно потери долларом господствующего положения основной валюты для расчетов. Что грозит доллару и каким будет курс гривны в 2025 году?

Падение курса гривны продолжится в 2025 году. Так считает большинство опрошенных Фокусом экспертов. К тому же, в законе о госбюджете на следующий год Минэкономики уже заложило среднегодовой курс 45 грн за доллар. "Я не вижу вообще никаких аргументов за то, чтобы гривна продолжала держаться, особенно в случае прекращения войны, как и ресурсов для этого, и экономического смысла. А политические мотивы всегда ведут к тому, что страна остается и без ресурсов, и все равно приходит к еще большей девальвации и к дефолту, мы это уже неоднократно проходили", — говорит аналитик Иван Угляница. Фокус исследовал главные и важные вопросы о долларе.

Вопрос 1. Валюта BRICS: ожидать ли появления конкурента доллару

На встрече стран BRICS в российской Казани поднимались вопросы альтернативной платежной системы, которая может составить конкуренцию SWIFT. Кроме того, речь шла и о возможной новой валюте, которая якобы смогла бы потеснить доллар на глобальном финансовом рынке.

Опрошенные Фокусом эксперты скептически относятся к инициативе создания новой валюты BRICS. "Кроме РФ, этот шаг никому не нужен. Бразилия и КНР имеют неплохие отношения с США и им не нужны какие-либо изменения, равно как и ЮАР. Что касается Индии, то это вообще отдельная тема, поскольку они покупают российскую нефть с дисконтом, но не спешат выпускать выручку российских экспортеров в рупиях из страны. Действия таких "друзей рф" привели к существенному искажению торгового баланса РФ и, как следствие, к девальвации рубля", — комментирует экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Важно

Отмены доллара и противостояния с Западом не будет: где Россия провалилась на саммите БРИКС

Пропагандой называет заявления о новой валюте аналитик Иван Угляница, который уверен: эта история абсолютно нереалистична, а заявления не имеют под собой какого-то реального основания, кроме политического пиара, пропаганды. "Среди основных идей, кроме политических, это попытка найти какой-то механизм избежать санкций, их обхода, ограждения себя от конфискации резервов или их заморозки. Уменьшение другой зависимости от западной финансовой и юридической системы через уменьшение расчетов в западной банковской системе. Также идея в том, чтобы через собственную валюту, рынок капитала, эмиссию и так далее влиять на другие страны, рынки", — отмечает аналитик в разговоре с Фокусом.

В группе стран BRICS главным все же является Китай и его решения, а не инициативы РФ или другой страны, говорят эксперты Фото: Секрет фирмы

О том, что новой валюты от BRICS, вероятно, не будет, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин. "Я не верю в единую валюту BRICS. Главный получатель экономического состояния и власти (в данной группе стран, — Фокус) — это Китай. Итак, на каких принципах должна работать такая валюта? Кто будет формировать резервы? Чье это должно быть состояние в основе? На 80% может быть главным Китай. Но зачем ему создавать валюту, когда уже есть юань? У Китая есть свои амбиции в отношении юаня. Но юань не свободно конвертируемая валюта. Важно также мнение других экономических контрагентов, как Индия, которая не заинтересована в усилении власти Китая и его валюты. Я не вижу основы для такой валюты BRICS, и такая валюта вряд ли нужна Китаю", — говорит Андрей Шевчишин.

Вопрос 2. Заявление Трампа: готовы ли США к новым мерам воздействия на страны BRICS

Новоизбранный президент США Дональд Трамп недавно озвучил угрозу ввести 100-процентные пошлины на товары из стран BRICS, если будет создана новая валюта. По его словам, "нет шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается, должна помахать Америке на прощание".

Ни Коммунистическая партия Китая, ни правительство Бразилии не будут бороться за призрачные идеи РФ, чтобы подвергнуться риску пошлины в 100% от США, говорят эксперты

Фактически Трамп требует от стран прекратить попытки инициировать создание новой валюты, или же США введут против таких стран стопроцентные пошлины на их экспорт.

Важно

Европейские войска в Украине: как Трамп планирует привлечь ЕС к завершению войны

По словам Ивана Угляницы, Трамп сейчас многим угрожает пошлиной: от Мексики и Канады до Китая и Европы. "Трудно даже сказать, какой вес какой-то реальности в этом, или это больше тактика таких агрессивных переговоров. Я вижу это, как пустоту с обеих сторон. Не существует угрозы со стороны условного БРИКС создать такую валюту или использовать одну из валют, стран, входящих в БРИКС с этой целью, как и соответственно пустые угрозы на несуществующую угрозу появления такой валюты, то есть чисто политический пиар с обеих сторон", — отмечает эксперт.

Дональд Трамп своим месседжем отправил сигнал, что США готовы вводить пошлины в случае угрожающих их экономике решений других государств Фото: CNBC

Между тем, по мнению Виталия Шапрана, сообщение от Трампа — очень грамотный политический шаг. "Трампу не нужна новая торговая война, но он хочет улучшить торговые условия для США. Поэтому он начал эксплуатировать фактор, который, кроме РФ, никому не нужен. Такое его заявление — это прежде всего мощный удар по РФ и позициям Путина в БРИКС. Ни Коммунистическая партия Китая, ни правительство Бразилии не будут бороться за призрачные идеи РФ, чтобы подвергнуться риску пошлины в 100% от США. Здесь вероятность победы Трампа 99%, а для нас это сигнал, что Трамп хорошо понимает геополитический базис ситуации на развивающихся рынках", — отмечает эксперт в комментарии Фокусу.

Вопрос 3. Есть ли угрозы для американской валюты?

Господствующее положение доллара, как главной валюты для расчетов в мире, вероятно, будет сохраняться еще долго. Однако риски, что доллар постепенно будет терять свои позиции, все же есть.

"Я думаю, что США, как и другие страны до того, сами идут по такому пути, когда доллар постепенно будет терять эту роль, и его заменит какая-то другая валюта, или валюты, или доллар начнет терять свой вес и в расчетах, и в резервах. То есть основные проблемы — внутри, внешние факторы, как конкурирующие валюты и так далее, они возникают или подсвечивают имеющиеся уже проблемы. Из-за заявлений БРИКС Штатам не надо переживать, надо переживать о том, почему они возникли, эти заявления, что происходит в самих Штатах и Западном мире. Речь идет о кризисе в их социально-политической системе, что постепенно будет подрывать статус доллара, как главной мировой валюты", — говорит Иван Угляница.

В ближайшие годы господствующая роль доллара будет сохраняться, уверены экономисты Фото: Getty Images

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, некоторые риски для доллара, как главной валюты для расчетов, созданы самими США, чей внешний долг растет до невероятных размеров. По данным американского министерства финансов, по состоянию на 2 января 2024 года, размер государственного долга достиг 34,001 трлн. долларов."Риск связан с триллионами долга США, который поддерживается новыми привлечениями долговыми от других стран, вкладываемых в американские облигации. А если они прекратят вкладываться? Растет риск повышения стоимости обслуживания госдолга, что будет реальным бременем для бюджета США", — говорит Андрей Шевчишин.

Важно

Ради денег. Должна ли Украина поднять тарифы и налоги для получения траншей от МВФ

И все же в ближайшие 10 лет, отмечает Виталий Шапран, роль доллара, как основной валюты в мире, будет сохраняться. Тогда как переживать из-за заявлений стран BRICS Штатам точно не стоит, говорит эксперт, хотя для США есть смысл использовать нелепые инициативы Путина, чтобы показать, кто хозяин в мировой экономике.

Вопрос 4. Что и почему происходит на валютном рынке Украины в начале декабря

2 декабря НБУ установил официальный курс 41,58 грн. за доллар, тогда как месяц назад 2 ноября курс был на отметке 41,22 грн/долл.

Отключения электроэнергии и общие ожидания девальвации усилили спрос на иностранную валюту

В конце ноября 2024 года на межбанковском валютном рынке Украины ощутимо вырос спрос на иностранную валюту. "В этом тренде много составляющих: и переходная дата, в которую большинство украинцев получают регулярные доходы, и довольно большие погашения ранее выпущенных ОВГЗ, и возвращение отключений эклектики из-за массированных обстрелов инфраструктуры, которые дополнительно повышают тревожность среди украинцев. Да и общие девальвационные ожидания, которые традиционно усиливаются в декабре из-за ожидания дополнительного давления на гривну из-за повышенных бюджетных расходов в конце года", — пояснила Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

Важно

Каким будет валютный курс зимой 2024 года и стоит ли покупать доллары прямо сейчас

Эксперт сообщила, что на прошлой неделе среднедневной объем торгов на ВРУ превысил 213 млн. долл., что на 20-30 млн. долл. больше "стандартных" показателей последних нескольких месяцев. А Национальный банк увеличил интервенции в течение недели до 708,5 млн. долл., что на 118,5 млн. долл. больше показателей позапрошлой недели. В начале первых торгов декабря стоимость американского доллара на межбанке доходила до уровней 41,69 грн/долл.

Одна из важных причин ослабления курса — завершение календарного периода, закрытие внешнеэкономических контрактов и повышенные бюджетные расходы. Все это, говорит Анна Золотько, влияет на спрос на валюту.

Население продолжает активно покупать доллары Фото: УНИАН

Важно и то, что население продолжает скупать иностранную валюту. Это объясняется повышенными девальвационными ожиданиями. "За первые 28 дней ноября чистая покупка ими иностранной валюты составила 1,227 млрд. долл., что не намного меньше показателей октября. Все стараются не откладывать приобретение валюты, что приводит к концентрации спроса и стимулирует рост курса", — говорит Анна Золотько.

Вопрос 5. Каким будет курс гривны в 2025 году и что будет влиять на него

На 2025 год эксперты прогнозируют девальвацию гривны. Но глубина падения курса гривны зависит исключительно от военно-политических факторов — продолжения или остановки горячей фазы войны и сумм и ритмичности поступления международной финансовой помощи.

За время войны население Украины накопило дополнительно более 14,7 млрд. долларов

"На курс гривны сейчас влияют преимущественно политические факторы, поскольку наличие достаточной западной помощи — это политический вопрос, так же, как и использование этой помощи на удержание курса. Поскольку Украина в такой критической степени зависит от внешней помощи, политики, на которой базируется и местная политика, то в 2025 году эта зависимость сохранится, возможно, даже усилится с возможным окончанием горячей фазы войны, когда могут быть пересмотрены объемы помощи, когда может быть больше давления на либерализацию цен, валютных ограничений и курса и так далее. Другим фактором может быть рецессия или подобные вещи мирового масштаба, когда растет спрос на доллар, что негативно влияет на курсы локальных валют, в частности гривны. То, что в Украине есть формальные запреты на движение капитала, это не сдерживает этот спрос никаким образом практически, может, придется более быстрыми темпами ослаблять курс даже при той ситуации, которая есть сейчас с внешней финансовой поддержкой", — рассуждает Иван Угляница.

Глубина падения курса гривны в 2025 году зависит исключительно от военно-политических факторов

По мнению Анны Золотько, говорить о возможных курсовых отметках в течение следующего года в отрыве от военных вопросов и рисков безопасности невозможно. "Например, вполне вероятно, что в следующем году они существенно ослабнут или вообще будут нивелированы. В таком случае Национальному банку даже придется прилагать усилия, чтобы удержать гривну от чрезмерного укрепления. Я понимаю, что сейчас такой сценарий выглядит фантастическим, но за время войны только украинцы накопили дополнительно более 14,7 млрд. долларов. Это объем чистой покупки населением валюты даже без учета данных ноября. Немалая часть этих средств фактически является эквивалентом отложенного спроса. И как только риски безопасности снизятся, ощутимая часть этих денег в довольно сжатые сроки будет попадать на валютный рынок и оказывать давление на иностранную валюту. И это уже не говоря об ожидаемых инвестициях, возвращении украинцев и т.д.", — говорит Анна Золотько.

Будут ли партнеры и в дальнейшем вливать в экономику Украины миллиарды, важный вопрос Фото: AP

По ее словам, даже если исходить из умеренно пессимистического сценария, у НБУ есть достаточно ресурсов для поддержки национальной валюты в следующем году. "Это не означает, что курс будет абсолютно стабильным. Однако следует учитывать, что регулятор прежде всего занимается вопросом ценовой стабильности. И вот с сегодняшней точки, например, заметная девальвация несет очень значительные риски для последней. Поэтому НБУ нужно активно работать и с этим вопросом. Опять же, не слишком сопротивляясь рыночным тенденциям, чтобы не накапливать дополнительные риски", — считает эксперт.

Нацбанку придется приложить усилия, чтобы продолжить в 2025 году политику гибкого курсообразования и одновременно не допустить резких колебаний курса, говорят специалисты Фото: НБУ

По словам же Андрея Шевчишина, дальнейшее продолжение активной фазы военных действий в течение 2025 года потребует значительных средств на новую волну мобилизации, одновременно с реализацией которой неизбежно усиление инфляционных рисков, а курсовые колебания могут быть значимыми при таком сценарии — даже до уровня 60 грн. за доллар. "Другой сценарий предусматривает прекращение горячей фазы войны уже в 2025 году. В таком случае речь о начале восстановления, о возможной либерализации валютных ограничений для притока новых инвестиций, хотя такая либерализация одновременно может привести и к оттоку средств из страны, ведь есть много компаний, инвесторов, которые ждут отмены ограничений для вывода валюты. Однако начало восстановления — это уже оптимистический сценарий, при котором риски для гривны существуют, но они умеренные, а среднегодовой курс вполне может соответствовать заложенным в госбюджет 45 грн за доллар", — отметил Андрей Шевчишин в разговоре с Фокусом.

Важно

Украина вынуждена задуматься о плане "Б" в войне с Россией, — WSJ

Детальный прогноз макроэкономической ситуации в Украине на 2025 год и курсовых колебаний и факторов влияния на гривну читайте в обзоре Фокуса, который выйдет в конце декабря.