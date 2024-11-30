В правительстве ожидают поступления в декабре транша от МВФ в размере 1,1 млрд. долларов. Между тем, в Меморандуме Украины и фонда есть определенные маяки, при условии выполнения которых кредитор согласится и в дальнейшем предоставлять транши кредита.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что миссия Международного валютного фонда успешно завершила пятый пересмотр программы EFF в конце октября. "Выполнили все структурные маяки для шестого пересмотра. По результатам текущей миссии рассчитываем в конце декабря получить следующий транш в размере $1,1 млрд", — отметил Денис Шмыгаль. Между тем, о намерениях Украины получить 1,1 млрд долларов от МВФ также недавно рассказал и министр финансов Сергей Марченко. По его словам, для получения транша Украина должна была выполнить несколько предварительных условий, а именно — ввести изменения в налоговое законодательство (фактически речь идет о законопроекте №11416д, который уже подписан президентом), а также парламент должен был принять законопроект о государственном бюджете на 2025 год. "Это важный элемент в наших переговорах. Программа МВФ — это наш зонтик, который обеспечивает получение поддержки от партнеров. Я надеюсь, что эти шаги позволят нам получить следующий транш до конца года", — отметил Марченко.

Пятый пересмотр программы: БЭБ, Гостаможня и другие вопросы

Экономист ЦЭС Максим Самойлюк напомнил: пока Шестой пересмотр программы МВФ согласовали только на уровне экспертов Фонда. В дальнейшем этот пересмотр еще должен утвердить Совет директоров — тогда появится и обновленный Меморандум, и начнется процесс выплаты очередного транша финансирования. "Утверждение пересмотра Советом МВФ ожидается в конце декабря. Если пересмотр утвердят, то Украина получит транш в размере 1,1 млрд. долл. Не считая этого транша, Украина уже получила 4,2 млрд. долл. от МВФ в 2024 году", — отмечает Максим Самойлюк.

Пока действующим остается утвержденный 18 октября 2024 года пятый пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования". В частности, обновленный базовый прогноз МВФ предусматривает, что активная фаза войны продлится до четвертого квартала 2025 года, по негативному сценарию — до середины 2026 года. В то же время МВФ не исключает, что война может длиться и дольше.

Между тем, в обновленном Меморандуме после Пятого пересмотра появились некоторые новые маяки. То есть обязательства, при условии выполнения которых фонд будет предоставлять транши кредита в рамках программы. 6 маяков — по направлению фискальной политики.

МВФ требует от Украины назначить главу Гостаможни Фото: УНИАН

Какие требования в налоговой сфере в соответствии с обновленной Программой с МВФ:

внесение изменений в Бюджетный кодекс во исполнение плана действий реформы управления публичными инвестициями (до конца января 2025);

назначение нового председателя БЭБ в соответствии с условиями отбора, определенных законом (до конца февраля 2025);

утверждение КМУ методологической рамки, подкрепляющей управление публичными инвестициями (до конца февраля 2025);

представление законопроекта в ВРУ относительно требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ — речь о Uber, Uklon, Glovo и др. (до конца апреля 2025);

назначение постоянного главы Гостаможни и постоянных глав всех региональных таможен (до конца июня 2025);

своевременная подача бюджетной декларации на 2026-2028 гг, которая будет соответствовать параметрам программы EFF (до конца июня 2025).

По направлению финансовой политики добавили маяк — оценка НБУ ключевых финансовых и операционных рисков для финансовой стабильности при различных негативных сценариях и подготовка им планов на случай чрезвычайных ситуаций (до конца октября 2024). По направлению энергетики в программе есть усиление функциональной независимости НКРЭКУ, в т.ч. относительно неприменения процедуры государственной регистрации к решениям регулятора, а также завершение формирования наблюдательного совета Укрэнерго, где большинство из 7 членов будут составлять независимые члены (оба — до конца декабря 2024).

Некоторые маяки в Программе связаны с энергетическим сектором Украины Фото: УНИАН

Кроме того, от Украины требуют реформы Счетной палаты (до конца декабря 2024), назначения независимых экспертов для аудита НАБУ (этот маяк предварительно выполнен), публикацию отчета по внешнему аудиту НАБУ (до конца февраля 2025), внесение изменений в УПК для усиления борьбы с коррупцией (до конца декабря 2024 года).

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"Как и раньше, МВФ акцентирует внимание на необходимости увеличения поступлений в государственный бюджет, в частности путем борьбы с уклонением от уплаты налогов. Поэтому приоритетом МВФ является именно повышение эффективности работы БЭБ и Гостаможслужбы путем назначения нового руководства и реформирования структур", — говорит адвокат Алексей Волохов.

Будут ли все маяки выполнены в нужные сроки? Вряд ли. Однако Украина и раньше договаривалась с фондом о переносе сроков выполнения определенных пунктов Программы. Сейчас же эксперты считают, что проблемы с выполнением определенных маяков Программы просто неизбежны.

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"На мой взгляд, самыми сложными из этих маяков будут имплементация реформы БЭБ и Таможни, поскольку и до этого эти вопросы были проблемными, прогресс по которым происходил благодаря давлению нардепов (в первую очередь Ярослава Железняка), экспертного сообщества и международных партнеров. Поэтому не удивлюсь, если и назначение глав этих учреждений будет происходить не беспрепятственно. С другой стороны, над некоторыми маяками работа идет уже довольно давно, например, с новой отчетностью для онлайн-сервисов, поэтому здесь проблем не ожидаю", — говорит Максим Самойлюк.

Украина постепенно выполняет маяки Программы с МВФ, но некоторые — с опозданием Фото: IMF Photo/KIM HAUGHTON

С другой стороны, как отмечает Алексей Волохов, положительными факторами, свидетельствующими о намерениях выполнения требований МВФ, является принятие Кабинетом Министров Украины распоряжения от 4 октября 2024 года №941-р об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора БЭБ. Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября 2024 года подписал закон 3977-IX О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины, которым определен порядок формирования Конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности руководителя Гостаможслужбы. Решающий голос в этой Конкурсной комиссии будут иметь именно международные эксперты, как того и требует МВФ.

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"Сейчас сложно прогнозировать, насколько быстро удастся выполнить все требования МВФ по кадровым вопросам и изменениям в финансовой и фискальной политике. Некоторые реформы, такие как реформа Счетной палаты, специальная налоговая отчетность о прибыли пользователей операторов цифровых платформ типа Bolt, Uber, Uklon и т.д. требуют внесения изменений в законодательство, что предполагает прохождение всех длительных законодательных процедур", — отмечает адвокат Алексей Волохов.

Тарифы и налоги: чего ждать от новых маяков в программе с МВФ

Министр Сергей Марченко недавно сообщил, что вероятность повышения НДС в Украине обсуждали с представителями МВФ. Но благодаря принятию реалистичного бюджета на следующий год сейчас о таком сценарии речь не идет. Он также рассказал, что условие (увеличить налог на добавленную стоимость, — Фокус) не вносили ни в одну из программ сотрудничества Украины с партнерами как структурный маяк или критерий для оценки. И после принятия реалистичного бюджета на следующий год необходимости принятия каких-то решений по НДС нет. Но вероятность, что НДС могут повысить, остается. По словам Сергея Марченко, если будет все хорошо с доходами, а налоги, которые уже повысили, продемонстрируют эффективность, то и не будет необходимости резко увеличивать расходы, а вопрос о повышении НДС в правительстве поднимать не будут.

В Украине уже повысили налоги, но на очереди возможное повышение НДС Фото: Pexels

Что же касается единого налога для ФЛП, то в Меморандуме есть ссылка на Национальную стратегию доходов и реформу единого налога. То есть Украина обязуется реформировать упрощенную систему налогообложения, хотя и не предоставляет в документе никаких дат, когда это планируют сделать. "МВФ акцентирует внимание на увеличении поступлений в бюджет и борьбе с уклонением от уплаты налогов. Единый налог, в частности зарегистрированные на упрощенной системе ФЛП, иногда используется крупным бизнесом для ухода от уплаты налогов. Возможно, приоритетом власти сейчас будет именно борьба с налоговыми злоупотреблениями, которые допускаются с использованием упрощенной системы налогообложения. Национальная стратегия доходов до 2030 года предусматривает для бизнеса переход с упрощенной системы налогообложения к общей, однако ее реализация невозможна без внесения радикальных изменений в налоговое законодательство, что потребует как политической воли, так и одобрения со стороны различных политических сил", — считает Алексей Волохов.

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Еще одним важным вопросом остаются тарифы для населения. "Потенциальные меры по реформированию, если это позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям при наличии доступных бюджетных ресурсов", — говорится в пункте 77 Меморандума с МВФ.

Также в документе указывается на то, что обеспечение устойчивости системы и уменьшение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для покрытия расходов, одновременно распределяя адекватные и целевые ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств. И Кабмин утвердит дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом внедрения на период после введения военного положения.

Маяка по повышению тарифа на электроэнергию в Программе с МВФ пока нет Фото: УНИАН

Учитывая такие месседжи в Меморандуме некоторые эксперты предполагают, что уже в следующем году власти могут пойти на очередное повышение тарифов, по крайней мере на электрическую энергию, хотя, возможно, повышение коснется и тарифов на газ и водоснабжение.

"Сначала отмечалось, что повышение тарифов будет проходить после полугода от окончания войны, а сейчас в Меморандуме определено, что эти изменения могут произойти и во время военных действий. Я делаю такие выводы из документа, что нас уже в 2025 году ожидают повышения тарифов на газ, электроэнергию, распределение газа, а за ним конечно потянутся и услуги теплоэнерго и т.д.", — говорит эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

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Однако четкого маяка с указанием на период его выполнения именно по повышению тарифов сейчас в Меморандуме нет. Но такой маяк могут заложить во время следующих пересмотров Программы.

МВФ продолжает оставаться одним из главных кредиторов Украины во время войны, а продолжение сотрудничества с фондом для Украины означает также возможность подписания других важных кредитных соглашений с внешними кредиторами. Но для продолжения сотрудничества Украине придется выполнять маяки, отмечают эксперты. "До сих пор МВФ оставался очень лояльным к Украине, прощая нарушение дедлайнов и совместно с властью нарабатывая выходы из сложных ситуаций. Впрочем, не стоит тестировать эту лояльность — Украине лучше выполнять все взятые на себя обязательства вовремя и в полном объеме", — резюмировал Максим Самойлюк.