Закон о повышении налогов и военного сбора подписан: что ждет украинцев

В Украине с 1 декабря всупают в силу важные налоговые изменения. Каким буде размер военного сбора и когда предпринимателям и работодателям придется начать платить новые суммы налогов, в материале Фокуса.

В четверг, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс для финансирования Сил обороны и обеспечения финансовой стабильности. Фокус разобрался, как нововведение скажется на зарплатах украинцев и налоговой нагрузке для бизнеса.

Зеленский подписал закон о повышении налогов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов и военного сбора. Основным в законе является увеличение военного сбора со всех доходов украинцев с 1,5% до 5% в этом и в 2025 году.

Этот закон вступит в силу с 1 декабря. Нововведение, как объясняли ранее эксперты, является одним из ключевых требований кредиторов и важен для наполнения средствами всех расходных статей для обороны.

Ожидается, что в 2025 году благодаря повышению налогов доходы годбюджета увеличатся на 141 млрд гривен. Повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% даст 107,7 млрд гривен; установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп – 13,7 млрд гривен, а от поступлений ФЛП III группы в бюджет поступит 929 млн гривен.

Важно

Новые суммы военного сбора в Украине: вырастут ли отчисления с депозитов

Таким образом, если сейчас налогообложение доходов граждан составляет 19,5% (18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора), то с 1 декабря она вырастет до 23%. Такую сумму будут вычитать и банки с доходов, полученных от размещения депозитных вкладов.

Военный сбор в Украине вырастет до 5%

Закон о рекордном повышении налогов в Украине вступит в силу с 1 декабря. Среди прочего, он предполагает увеличение военного сбора, но в то же время не будет отдельных налогов "задним числом".

"Бессонная ночь и есть результат — ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил. Будем считать это ошибкой печатника", — написал глава финансового комитета Рады Данил Гетманцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 28 ноября. И сразу его опубликовал "Голос Украины", что предполагало вступление в силу 29 ноября. То есть за два дня текущего месяца (29-30 ноября) нужно было бы уже платить повышенные налоги, в том числе и с зарплат.

Как отмечал член финансового комитета ВРУ Ярослав Железняк, это добавляло работы бухгалтерам, которым нужно было рассчитать платежи за эти два дня. Однако в итоге ситуацию урегулировали.

Военный сбор с заработных плат: что меняется

С момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Таким образом, работодатели будут удерживать больше с официальных зарплат сотрудников. При этом ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) остается прежней — 18%, как и единый социальный взнос (ЕСВ), который составляет 22%.

Таким образом, з заработной платы работодатели буду уплачивать не 19,5%, а 23% (НДФЛ плюс военный сбор). Это означает, что с каждой заработанной тысячи гривен работодателям придется уплатить 230 гривен вместо 195. Повышенная ставка военного сбора распространяется и на процентные доходы физических лиц по депозитам.

Однако для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%. Важно отметить, что ставка 1,5% применяется к доходам, начисленным до вступления в силу новых правил. Например, на аванс, выплаченный в первой половине октября, будет действовать старая ставка.

Военный сбор с доходов ФЛП

Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводится военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы (по состоянию на первое число месяца). В данный момент минимальная зарплата составляет 8000 гривен, поэтому эти категории ФОП обязаны уплачивать 800 гривен в месяц.

Для предпринимателей III группы на "упрощенке" установлен военный сбор в размере 1% от доходов по итогам первого квартала 2025 года. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой, второй и четвертой групп плательщиков единого налога обязанность уплаты военного сбора появляется с 1 января 2025 года.

Новации в налоговой отчетности

С 1 января 2025 года вводится ежемесячная отчетность по единому социальному взносу, налогу на доходы физлиц и военному сбору для всех налоговых агентов. До конца нынешнего года действует поквартальная отчетность.

Продлеваются льготы, которые дают право не подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах тем, кто получает благотворительную помощь (в том числе из-за границы). Данная норма касается внутренне перемещенных лиц и украинских беженцев за рубежом, которые получают выплаты.

Для ФЛП вводится также отчетность по уплате военного сбора.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о росте налогов и о том, что изменится для граждан и предприятий разных форм собственности.

С 1 декабря украинцы смогут получить 1000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно активировать через "Дію".