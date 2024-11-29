Закон про підвищення податків і військового збору підписано: що чекає на українців

В Україні з 1 грудня набувають чинності важливі податкові зміни. Яким буде розмір військового збору і коли підприємцям і роботодавцям доведеться почати платити нові суми податків, у матеріалі Фокуса.

У четвер, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до Податкового кодексу для фінансування Сил оборони та забезпечення фінансової стабільності. Фокус розібрався, як нововведення позначиться на зарплатах українців і податковому навантаженні для бізнесу.

Зеленський підписав закон про підвищення податків в Україні

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків і військового збору. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього та 2025 року.

Цей закон набуде чинності з 1 грудня. Нововведення, як пояснювали раніше експерти, є однією з ключових вимог кредиторів і є важливим для наповнення коштами всіх видаткових статей для оборони.

Очікується, що у 2025 році завдяки підвищенню податків доходи рікбюджету збільшаться на 141 млрд гривень. Підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та ІV груп, — 13,7 млрд гривень, а від надходжень ФОПів ІІІ групи до бюджету надійде 929 млн гривень.

Важливо

Нові суми військового збору в Україні: чи зростуть відрахування з депозитів

Таким чином, якщо зараз оподаткування доходів громадян становить 19,5% (18% ПДФО плюс 1,5% військового збору), то з 1 грудня вона зросте до 23%. Таку суму відніматимуть і банки з доходів, отриманих від розміщення депозитних вкладів.

Військовий збір в Україні зросте до 5%

Закон про рекордне підвищення податків в Україні набуде чинності з 1 грудня. Серед іншого, він передбачає збільшення військового збору, але водночас не буде окремих податків "заднім числом".

"Безсонна ніч і є результат — ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря", — написав голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон 28 листопада. І одразу його опублікував "Голос України", що передбачало набуття чинності 29 листопада. Тобто за два дні поточного місяця (29-30 листопада) потрібно було б уже платити підвищені податки, зокрема й із зарплат.

Як зазначав член фінансового комітету ВРУ Ярослав Железняк, це додавало роботи бухгалтерам, яким потрібно було розрахувати платежі за ці два дні. Однак у підсумку ситуацію врегулювали.

Військовий збір із заробітних плат: що змінюється

З моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Таким чином, роботодавці утримуватимуть більше з офіційних зарплат співробітників. При цьому ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається незмінною — 18%, як і єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який становить 22%.

Таким чином, із заробітної плати роботодавці сплачуватимуть не 19,5%, а 23% (ПДФО плюс військовий збір). Це означає, що з кожної заробленої тисячі гривень роботодавцям доведеться сплатити 230 гривень замість 195. Підвищена ставка військового збору поширюється і на процентні доходи фізичних осіб за депозитами.

Однак для військовослужбовців ставка військового збору залишається на рівні 1,5%. Важливо зазначити, що ставка 1,5% застосовується до доходів, нарахованих до набрання чинності новими правилами. Наприклад, на аванс, виплачений у першій половині жовтня, діятиме стара ставка.

Військовий збір з доходів ФОП

Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку вводиться військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати (станом на перше число місяця). Наразі мінімальна зарплата становить 8000 гривень, тому ці категорії ФОП зобов'язані сплачувати 800 гривень на місяць.

Для підприємців III групи на "спрощенці" встановлено військовий збір у розмірі 1% від доходів за підсумками першого кварталу 2025 року. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) першої, другої та четвертої груп платників єдиного податку обов'язок сплати військового збору з'являється з 1 січня 2025 року.

Новації в податковій звітності

З 1 січня 2025 року запроваджують щомісячну звітність з єдиного соціального внеску, податку на доходи фізосіб і військового збору для всіх податкових агентів. До кінця нинішнього року діє поквартальна звітність.

Продовжуються пільги, які дають право не подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи тим, хто отримує благодійну допомогу (зокрема з-за кордону). Ця норма стосується внутрішньо переміщених осіб та українських біженців за кордоном, які отримують виплати.

Для ФОП запроваджується також звітність зі сплати військового збору.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про зростання податків і про те, що зміниться для громадян і підприємств різних форм власності.

З 1 грудня українці зможуть отримати 1000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна активувати через "Дію".