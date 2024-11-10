В Украине планируют повысить военный сбор, о чем говорится в принятом ВРУ законопроекте №11416-д. Фокус выяснил, как теперь вырастут налоги с депозитных доходов граждан и выгодно ли хранить средства на банковских вкладах.

Увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки на доходы с депозитов украинцев в банках до 23%. Но пока закон не подписан президентом, в ВР начали обсуждать другие варианты наполнения бюджета. Например, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев недавно высказал предложение усилить финансирование обороны путем введения обязательной покупки гражданами военных облигаций. Что с запланированным повышением налогов и как в случае подписания законопроекта изменится доходность банковских вкладов?

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Закон о повышении налогов: что известно

Президент Владимир Зеленский получил на подпись законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения" о рекордном увеличении налогов, в том числе и повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Это означает, что доходы граждан будут облагаться налогом ретроспективно.

Повышение военного сбора для депозитов, по мнению экспертов, это очевидный минус к полученному доходу граждан

С 1 января 2025 военный сбор на другие доходы граждан (кроме зарплат) увеличится с 1,5% до 5%. Для ФЛП 1, 2 и 4 групп военный сбор будет составлять 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца. Сейчас это 800 грн в месяц. ФЛП 3 группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора.

"Пока не понятно будет ли подпись в текущем варианте, или нужно искать другие дополнительные формы наполнения. Вот например, сегодня было запропановано Гетманцевым начать обсуждение обязательного выкупа облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) в размере 7% с налогооблагаемого дохода", — напомнил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу.

Президент получил на подпись законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения Фото: Из открытых источников

Повышение военного сбора и депозиты: какими будут отчисления

Повышение же военного сбора для депозитов, по мнению экономического аналитика, это очевидный минус к полученному доходу граждан. В случае подписания законопроекта с доходов по депозитам будут отчислять не 1,5% сбора, а 5%. Поскольку с депозитного дохода также отчисляется налог на доходы (НДФЛ), общая сумма отчисления с полученного дохода составит 23%.

Кроме 18% налога на прибыль, будет дополнительные 5% военного сбора (ВС). Таким образом при годовой ставке депозита в 13%, вкладчик будет получать чистыми лишь 10%

"Кроме 18% налога на прибыль, будет дополнительные 5% военного сбора (ВС). Таким образом при годовой ставке депозита в 13%, вкладчик будет получать чистыми лишь 10%", — рассуждает Андрей Шевчишин.

Однако на количество депозитов в банках это повлиять не сможет, поскольку, объясняют эксперты, у украинцев не слишком много вариантов для сохранения средств.

"Здесь течение не линейное. Причина в том, что количество доступных инструментов для сохранения сбережений очень мало — депозиты, валюта, ОВГЗ, недвижимость, золото. И депозиты — самый простой и доступный инструмент. Поэтому, я рассматривал бы ситуацию при которой ОВГЗ становятся более привлекательными для населения (поскольку на них налоги не распространяются), но из-за низкого уровня грамотности люди опасаются облигаций Поэтому средства останутся на депозитах, потому что это просто и удобно", — пояснил Андрей Шевчишин.

Фото: УНИАН

С мнением аналитика соглашается директор по маркетингу Unex Bank Алина Компанец. По просьбе Фокуса она прокомментировала ситуацию с уменьшением доходности из-за увеличения военного сбора и роста налогов с депозитных доходов.

"Само по себе, в "рафинированном" виде, увеличение сбора не сможет повлиять на интерес украинцев к срочным вкладам в национальной валюте. Чисто математически, главное, чтобы реальная ставка, то есть доходность депозита после налогообложения и с учетом инфляции, оставалась положительной", — пояснила специалист банка.

Увеличение сбора не сможет повлиять на интерес украинцев к срочным вкладам в национальной валюте. Чисто математически, главное, чтобы реальная ставка, то есть доходность депозита после налогообложения и с учетом инфляции, оставалась положительной

Однако, добавила она, каждый человек сам для себя решает, готов ли он вкладывать сбережения на срочный депозит. И здесь уже работают дополнительные факторы: инфляционные ожидания, субъективные оценки курса гривны к иностранным валютам в будущем, в целом ожидания относительно будущего.

"Ни одна ставка не заставит человека вложить деньги на депозит даже на несколько месяцев, если он считает, что из-за высокого риска наступления определенных событий они могут ему понадобиться через неделю или месяц. То есть речь идет о комплексной оценке, которая очень часто подчиняется не математическим подходам, а субъективным ощущениям", — добавила Алина Компанец.

Эксперты о депозитных ставках 2024 года Фото: Pexels

Депозитные ставки: какой в ноябре 2024 года доход по срочным вкладам

В 2024 году из-за комплекса факторов, в частности, в результате снижения ставок, спрос на срочные депозиты среди населения существенно сократился, говорят в банке. Инфляция осенью начала ускоряться, негативно влияя на реальную ставку. А повышение военного сбора, конечно, дополнительно давит на привлекательность инструмента сбережения.

2024 года из-за комплекса факторов, в частности, в результате снижения ставок, спрос на срочные депозиты среди населения существенно сократился

"Однако в последние несколько недель группа банков, среди которых, кстати, есть и лидеры розничного сегмента, начала увеличивать ставки по депозитам. Поэтому если индекс UIRD, который рассчитывается по ставкам 20-ти крупнейших финучреждений, продолжает удерживать планку в 13% годовых по депозитам в гривне на сроки от 3-х до 12 месяцев, то у банков меньшего размера украинцы могут получить 15%-16% годовых по вкладам от трех месяцев", — пояснила эксперт.

Отметим, что индекс UIRD является признанным рыночным индикатором размера ставок, который рассчитывается на ежедневной основе по номинальным ставкам 20 крупнейших (по размеру портфеля вкладов физических лиц) банков.

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По состоянию на 7 ноября, UIRD по вкладу в гривне на 3 месяца составляет 12,85% годовых, на шесть месяцев — 12,75%, а на год — 12,61% годовых. Заметим, по данным НБУ, до конца 2024 года инфляция ускорится до 9,7%, поэтому, пока срочные вклады в банках покрывают прогнозный уровень инфляции.

Поэтому, повышение военного сбора давит на спрос на депозиты, но банки уже начали компенсировать это давление, увеличивая процентные ставки по некоторым видам вкладов. А специалисты называют такую реакцию абсолютно нормальной рыночной ситуацией, которая вряд ли приведет к оттоку средств со счетов физических лиц.