Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев высказал предложение усилить финансирование обороны через введение обязательной покупки гражданами военных облигаций. Фокус обратился к экспертам, чтобы выяснить, нужна ли такая новация в Украине и чем может помочь или навредить.

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказался за введение обязательной покупки украинцами военных облигаций (ОВГЗ). Он привел пример Израиля, где в 70-х годах прошлого века для финансирования растущих расходов на безопасность был введен долгосрочный обязательный военный заем (defense loan).

"Может ли подобная обязательная накопительная схема введена в Украине (исключительно на военное время и исключительно на финансирование сил безопасности и обороны) — вопрос глубокой политической, общественной и профессиональной дискуссии. Да, у нас уже есть военный сбор (кстати, подобный военный сбор, war levy, был и в Израиле). Впрочем, конечно, это разные инструменты финансирования военных усилий, общего в которых — это разве что обязательное участие в уплате налога или приобретении облигаций. Поборникам либеральных идей отвечу сразу, что не считаю такие предложения адекватными для мирного времени. Впрочем, война продолжается, и сколько она продлится, никто не знает. Независимо от результатов выборов в США, внешней поддержки, мы должны наращивать дополнительные внутренние источники финансирования военных усилий", — заявил Даниил Гетманцев.

Обязательная покупка ОВГЗ: почему во власти сейчас заговорили об этом

Таким образом, по мнению народного депутата Даниила Гетманцева, опыт некоторых стран, проходивших через большие войны, свидетельствует, что только рыночных стимулов для мобилизации внутренних сбережений на нужды сил безопасности и обороны может быть недостаточно. Именно поэтому возможным шагом, рассуждает он, может стать обязательный военный заем по примеру опыта Израиля.

Результаты выборов в США могли мотивировать власти начать искать дополнительные источники для финансирования обороны Фото: Слово и Дело

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что подобный шаг возможен, учитывая экономику военного времени, но также, по его мнению, подобные идеи могут иметь связь с результатами выборов в США.

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"Это все действия экономики военного времени, которые, похоже, были уже опционально на столе, и сейчас, когда понятна победа Трампа, есть момент для обсуждения таких шагов. Трамп пообещал, что больше денег Украине не даст. Следовательно, можно опираться только на ранее достигнутые договоренности с партнерами, но и по ним возможны варианты. Поэтому, опираться только на себя. Запад сначала поставил Украину в условия рыночной экономики, полностью ограничив использование западных средств на финансирование обороны и армии. По договоренности с МВФ были ограничены возможности эмиссионной политики. Так что мы должны были все это время иметь рыночную экономику и налоговые поступления для финансирования армии. Средств не хватает, есть риски, поэтому сейчас и появляются такие предложения", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

Вредная идея: как эксперты оценивают влияние введения обязательной покупки облигаций на экономику и общество

В целом опрошенные изданием экономические эксперты склонны считать предложение о введении обязательной покупки облигаций скорее вредным, чем полезным. Так, по мнению Ивана Свитека, председателя правления Unex Bank, чисто технически реализовать механизм принудительной покупки ОВГЗ можно, но вреда от гипотетической реализации этой идеи будет гораздо больше, чем пользы.

"Принудительное" инвестирование в ОВГЗ точно будет воспринято негативно значительной частью украинцев, говорят эксперты

"Если говорить о пользе, то с учетом средней зарплаты в Украине и того факта, что номинальная стоимость ОВГЗ составляет 1000 грн, обязательная покупка гособлигаций на 7% от налогооблагаемого дохода будет приносить в лучшем случае около 15 млрд грн в месяц. Для сравнения, в октябре Минфин на регулярных ОВГЗ-аукционах привлекал еженедельно 20-25 млрд грн. В то же время, такое "принудительное" инвестирование точно будет воспринято негативно значительной частью украинцев, особенно тех из них, для которых эта 1000 гривен является весомой частью месячного бюджета. А значит, станет больше мотивов вывести доходы в тень", — рассуждает эксперт. И добавляет: такой способ привлечения дополнительных средств в бюджет противоречит принципу социальной справедливости. "Поскольку под требования гипотетического механизма снова подпадут только честные налогоплательщики. В результате, думаю, реализация идея создаст гораздо больше проблем, чем принесет денег в бюджет", — говорит Иван Свитек.

Принудительный подход к покупке облигаций не сработает, говорят опрошенные Фокусом эксперты Фото: Getty Images

По мнению же экономиста ЦЭС Максима Самойлюка, в украинских реалиях ХХІ века такая идея господина Гетманцева, если ее реализовать, будет вредной и вызовет в обществе отвращение к облигациям. "Украинцев раздражает "добровольно-принудительный" подход, а чисто "принудительный" вообще вызовет только негативную реакцию. Украинцы, действительно, покупают мало облигаций. Подавляющее большинство выпущенных ОВГЗ покупали банки, а не бизнес или простые граждане. Поэтому пространство для большего привлечения украинцев к ОВГЗ однозначно есть. Альтернативой (принудительной покупке облигаций, — Фокус) здесь является большее привлечение добровольной покупки ОВГЗ. По сути, то место, которое в войнах прошлого занимали военные облигации, в современной Украине заняли донаты волонтерам. Я убежден, что даже те украинцы, которые имеют свой доход полностью в тени, все равно донатят. Они также могли бы покупать облигации. Но для этого нужно доверие к государству, к облигациям, и соответствующая работа со стороны правительства для повышения этого доверия и желания покупать военные облигации", — отмечает эксперт в комментарии Фокусу.

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Гетманцев предлагает ввести обязательную покупку украинцами военных облигаций: подробности

Интересно, что, согласно данным годовой декларации о доходах Даниила Гетманцева за 2023 год, опубликованной НАПК, у самого народного депутата, который предложил обязательную покупку ОВГЗ, нет ценных бумаг. То есть глава финансового комитета ВРУ не инвестировал в ОВГЗ (по крайней мере, в прошлом году).

То место, которое в войнах прошлого занимали военные облигации, в современной Украине заняли донаты волонтерам, говорят эксперты.

Во введении обязательной покупки облигаций есть определенные экономические риски, говорит Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ. Он объяснил: насыщение рынка принудительными ОВГЗ означает, что какая-то часть населения, которая "купит" под принуждением, захотят от них избавиться. Чтобы это сделать, этим продавцам придется уступить в цене, поэтому, на вторичном рынке возрастет доходность ОВГЗ, а это значит, что новые выпуски ОВГЗ нужно будет Министерству финансов делать под больший процент. "Как следствие этого "решения", просто возрастет стоимость обслуживания государственного долга, что неприемлемо", — предупреждает экономист. Он добавляет: Украина — страна с рыночной экономикой, и такое принуждение трудно назвать рыночным. "Руководители должны собственным примером доказывать выгодность операций. Из декларации господина Гетманцева не видно, что он или члены его семьи являются покупателями ОВГЗ. Наоборот, я вижу много валютных депозитов и валютной наличности. Поэтому странно слышать от него подобные заявления", — отметил Виталий Шапран.

Принудительная покупка облигация приведет к тенизации доходов, считают опрошенные изданием экономические эксперты Фото: Unplash

В целом, говорят эксперты, население Украины и без дополнительных мер вкладывает средства в ОВГЗ. "Размещенные в банках депозиты украинцев, остатки средств на текущих счетах являются источником средств для покупки банками ОВГЗ. А именно банки являются крупнейшими покупателями госбумаг. С начала полномасштабной войны их портфель ОВГЗ увеличился на 312 млрд грн. Высокими темпами увеличивается портфель гособлигаций частных клиентов. С февраля 2024 года он вырос на 47 млрд грн, то есть почти в 3 раза. Проще говоря, украинцы и так инвестируют в ОВГЗ. Этот процесс можно стимулировать, используя мотивирующие, но не принудительные меры", — резюмировал Иван Свитек.