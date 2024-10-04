На днях глава НБУ Андрей Пышный заявил, что курс гривны к доллару должен поглощать экономические шоки, а не создавать их. Это немного напрягло украинцев, которые, как известно, в любой непонятной ситуации покупают доллары. Что будет с курсом в октябре, стоит ли готовиться к скачку курса до конца года и уместно ли сейчас покупать валюту? Ответы на эти вопросы исследовал Фокус.

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Экономисты считают, что в ближайшее время ситуация на валютном рынке будет развиваться по девальвационному сценарию и гривна постепенно будет терять свои позиции. Даже если в следующем году будет достаточно внешнего финансирования, все равно продолжится режим управляемой гибкости, который предусматривает медленную девальвацию национальной валюты под контролем НБУ.

Доллар попробует новую отметку: что будет с курсом в октябре

После относительно спокойного сентября, который доллар провел в достаточно узком торговом коридоре, октябрь может оказаться более "нервным" для гривны. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, девальвационные тренды в октябре возобновятся и доллар попробует на прочность отметку 42 грн, при преодолении которой должен закрепиться выше этого уровня.

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"Безусловно, НБУ продолжит контролировать рынок и эти движения, сдерживая избыточные колебания, — отметил эксперт в разговоре с Фокусом. — Фактором давления на гривну будет выступать сохранение высокого спроса на валюту со стороны населения и импортеров, закупки газа для отопительного периода, энергетический импорт, риски безопасности, низкий урожай. Компенсатором станут внешние поступления".

По словам финансового аналитика Ивана Угляницы, за последние годы ситуация с курсом фундаментально не изменилась: он оставался административно-регулируемым даже тогда, когда его называли свободным и рыночным.

В октябре доллар пересечет отметку 42 грн Фото: BBC

"Сейчас курс также обусловлен политическими решениями и наличием внешней помощи, а, кроме того, необходимостью балансировать между задачами, решение которых противоречит друг другу, — говорит эксперт. — При наличии международной помощи и продолжении горячей фазы войны, вероятно, будет продолжаться политика удержания курса и расходов золотовалютных резервов на его поддержку даже при высоких расходах резервов".

По мнению эксперта, определенные признаки говорят о возможной активизации оттока средств из Украины, уменьшение депозитов корпоративных клиентов, конвертации в валюту, обусловленные негативной оценкой перспектив. Если эти тенденции будут усиливаться, это будет означать усиление давления на курс.

Что формирует ситуацию на рынке: главные факторы

По словам Тараса Лесового, начальника департамента казначейства Глобус Банка, есть несколько главных факторов, формирующих ситуацию на валютном рынке.

На 2024 год потребность во внешней финпомощи составляет в среднем $3 млрд в месяц, суммарно за год — около $37 млрд

Во-первых, это режим "управляемой гибкости", который предусматривает свободное курсообразование. То есть, говорит эксперт, колебания курсов вверх или вниз вполне приемлемы, однако "шаг" таких изменений не является существенным: вряд ли колебания на 10-20 коп. можно считать существенными.

Во-вторых, инфляционное давление. Ускорение инфляции стало объективным следствием роста тарифов на электроэнергию, увеличения акцизов на горючее. Следующий ожидаемый и возможный "возмутитель" инфляции — это увеличение налоговой нагрузки. Эти объективные факторы влияют на курсообразование.

В-третьих, это соотношение спроса и предложения на рынке. Стратегия Нацбанка направлена на то, чтобы уравновесить спрос и предложение, что в данном контексте стабилизирует курсовые показатели и сглаживает влияние инфляции.

Стратегия Нацбанка направлена на то, чтобы уравновесить спрос и предложение Фото: УНИАН

И, наконец, это объем международной финансовой помощи. На 2024 год потребность во внешней финпомощи составляет в среднем $3 млрд в месяц, суммарно за год — около $37 млрд.

Прогнозы до конца года: что будет с долларом и евро

В декабре 2024-го Андрей Шевчишин ожидает курс доллара в пределах 42-43 грн, ближе к верхней границе — около 42,75 грн. "Курс евро будет пересчитываться через мировой курс евро-доллар, ожидаю на уровне 47,5 грн за евро", — отметил аналитик.

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По словам Угляницы, на пару евро-доллар влияет немало факторов, в частности, относительная монетарная политика ЕЦБ и Федерального Резерва США. Она, в свою очередь, зависит, как от политических, так и экономических факторов: удастся ли США дальше избегать рецессии, какая будет ситуация на выборах в США в ноябре и после них в плане социально-политической напряженности и тому подобное.

"Скорее всего курсовые показатели на конец года могут варьироваться от 41,5-42,1 грн за доллар, — считает Лесовой. — Однако пока еще недостаточно аргументов, например, не учтены энергетические условия новой зимы, да и другие военные факторы могут быть изменчивыми. Что касается 2025 года, то, как известно, в проекте бюджета на следующий год закладывается средневзвешенный курс в 45 грн за доллар, и вполне возможно, что в течение следующего года в зависимости от обстоятельств курс может варьироваться в промежутке нескольких гривен. Однако это только проект и коррективы вполне возможны. В то же время есть прогнозы от мировых финансовых институтов, согласно которым курс доллара ожидается на уровне 45-45,8 грн".

В любой непонятной ситуации украинцы покупают доллары Фото: Getty Images

Как и в этом году, базовые факторы, от которых будет зависеть курс, останутся неизменными: макрофинансовая помощь, стратегия регулятора, инфляция, спрос/предложение на валюту и т.д., продолжает Лесовой. Очень весомым фактором является "военный". Поэтому озвученный курс лучше считать "базовым", бюджетным ориентиром, который следует воспринимать как гипотезу.

"Мы предполагаем, что курсовая ситуация может быть зеркальной до 2024 года, — отметил эксперт в разговоре с Фокусом. — То есть, сценарий изменений может быть очень похожим, ежемесячный курсовой рост будет происходить медленно, без скачков. Конечно, могут быть "пиковые" месяцы, когда курс будет расти сразу на 1-2% — например, в этом году пиковыми были апрель, май и июль. Однако рынок надеется, что общая ситуация будет достаточно взвешенной".

Стоит ли сейчас покупать валюту?

В любой непонятной ситуации украинцы покупают доллары, и, говорят эксперты, это вполне объяснимо. Ведь таких "безопасных гаваней" как доллар больше нет, поэтому неудивительно, что в период кризиса и стрессов люди хотят уйти именно в валютные активы. А, учитывая периодические угрозы властей по блокированию счетов, многие украинцы еще больше укрепляются во мнении, что купить евро или доллары и положить под подушку — это наиболее привлекательный вариант хранения денег.

Многие украинцы уверены: купить евро или доллары и положить под подушку — это наиболее привлекательный вариант хранения денег

Отвечая на вопрос, стоит ли сегодня покупать валюту, Иван Угляница дает однозначный ответ: да.

"Учитывая сказанное выше и соотношение риска-доходности, я бы вообще не рассматривал гривну как долго- и даже среднесрочный инструмент для сохранения стоимости, особенно в такие периоды, — говорит эксперт. — Даже с учетом административного регулирования курса, политические решения все равно невозможно предсказать, как и то, будет ли воля, желание и возможность их реализовывать. Поэтому гривневые активы постоянно находятся в зоне риска, особенно, когда ставки уже существенно снизились, а инфляция, наоборот, разворачивается в сторону ускорения, ситуация с безопасностью и экономико-политическая ситуация ухудшается".

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"Если принять за основу соответствие девальвации к доходности гривневого депозита, покупка валюты остается конкурентной, — соглашается Андрей Шевчишин. — А вот пытаться спекулировать не нужно. Лучше наращивать свою долларовую позицию и диверсифицировать вложения".