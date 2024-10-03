В банкомате или кассе: где выгоднее снять доллары с карты в Украине

Все операции по снятию наличных в банкоматах в Украине осуществляются исключительно в гривне.

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В Украине есть несколько способов получить наличные доллары. Одним из них является снятие американской валюты с собственного банковского счета. В Национальном банке разъяснили, как это можно сделать. Об этом сообщили представители Национального банка Украины в комментарии изданию "24 Канал".

На сегодняшний день физические лица могут снять наличную иностранную валюту, включая доллары США, только через кассу банка. Для этого необходимо обратиться в банк, который выдал валютную карту.

Для снятия наличных со счета иностранного банка с использованием платежной карты, клиент должен действовать в рамках своих договорных отношений с этим банком, за исключением банков России и Беларуси. Также необходимо обратиться в украинский банк, который сотрудничает с банком-нерезидентом.

В Нацбанке подчеркнули, что все операции по снятию наличных в банкоматах Украины проводятся исключительно в гривне. Напомним, что в стране установлены лимиты на снятие наличных средств.

В целом, согласно распоряжению НБУ, за день можно снять не более 100 тысяч гривен. В то же время банки в Украине устанавливают собственные ограничения на снятие наличных в банкоматах. При этом в валюте также можно получить на руки не более 100 тысяч гривен в эквиваленте в день.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на пол года установил лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известны как P2P, C2С). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.