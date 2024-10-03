У банкоматі чи касі: де вигідніше зняти долари з картки в Україні

Усі операції зі зняття готівки в банкоматах в Україні здійснюються винятково в гривні.

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В Україні є кілька способів отримати готівкові долари. Одним із них є зняття американської валюти з власного банківського рахунку. У Національному банку роз'яснили, як це можна зробити. Про це повідомили представники Національного банку України в коментарі виданню "24 Канал".

На сьогодні фізичні особи можуть зняти готівкову іноземну валюту, включно з доларами США, тільки через касу банку. Для цього необхідно звернутися до банку, який видав валютну картку.

Для зняття готівки з рахунку іноземного банку з використанням платіжної картки, клієнт повинен діяти в рамках своїх договірних відносин з цим банком, за винятком банків Росії та Білорусі. Також необхідно звернутися в український банк, який співпрацює з банком-нерезидентом.

У Нацбанку наголосили, що всі операції зі зняття готівки в банкоматах України проводяться винятково в гривні. Нагадаємо, що в країні встановлено ліміти на зняття готівкових коштів.

Загалом, згідно з розпорядженням НБУ, за день можна зняти не більше 100 тисяч гривень. Водночас банки в Україні встановлюють власні обмеження на зняття готівки в банкоматах. При цьому у валюті також можна отримати на руки не більше 100 тисяч гривень в еквіваленті на день.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на пів року встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.