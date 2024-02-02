Коливання в обидва боки: як зміниться курс долара в Україні у 2024 році

У Нацбанку попереджають, що дозволятимуть дедалі більші курсові коливання відповідно до зміни ринкової кон'юнктури.

Related video

З 3 жовтня 2023 року Національний банк України (НБУ) відмовився тримати офіційний курс на рівні 36,56 гривні за долар і запровадив режим керованої гнучкості курсу. Відтоді офіційний курс гривні до долара визначається операціями на міжбанківському валютному ринку. Тим часом НБУ у своєму "Інфляційному звіті" за січень 2024 року каже, що коливання курсу на валютному ринку впродовж цього року можуть бути більш суттєвими.

Важливо

Гривня, долар, євро? Чи готові українці нести гроші в банки та які вклади обиратимуть

"У міру формування належних передумов НБУ поступово дозволятиме дедалі більші курсові коливання відповідно до зміни ринкової кон'юнктури", — ідеться у звіті.

Зазначається, що гнучкість курсу має збільшитися, оскільки це необхідний крок для відновлення її ролі як засобу адаптації економіки до зовнішніх і внутрішніх шоків. Так, після активізації режиму керованої гнучкості, на валютному ринку зросли обсяги операцій банків без участі регулятора. Тобто збільшилася глибина міжбанківського валютного ринку, і, відповідно, ринок став більш стійким до ситуативних факторів.

"Посилився і зв'язок між готівковим та безготівковим сегментами валютного ринку. За винятком останніх днів року, різниця між готівковим та офіційним курсами зменшувалася, зокрема, завдяки скасуванню в грудні обмежень для банків і небанківських фінансових установ на продаж готівкової іноземної валюти населенню", — йдеться в документі.

Водночас, незважаючи на перехід до режиму керованої гнучкості, забезпечення курсової стійкості залишається основним засобом НБУ для досягнення інфляційних цілей і підтримки макрофінансової стабільності.

"НБУ зберігає присутність на валютному ринку і компенсує структурний дефіцит на ньому, даючи змогу курсу коливатися в обидва боки під впливом ситуативних змін у попиті та пропозиції валюти", — ідеться у звіті.

Курс долара 2024: на якому рівні він має бути

Українська національна валюта зараз перебуває на восьмому місці з кінця в рейтингу найбільш недооцінених валют світу. Так, за даними The Economist, від 30 січня, який опублікував Індекс Біг-Мака, за найпопулярніший бургер у світі українці платять 110 гривень, тоді як американці купують булочку за 5,69 доларів.

Журналісти роблять висновок, що курс української гривні недооцінений приблизно на 48,4%, якщо відштовхуватися від фактичного обмінного курсу в 37,44 гривні за один долар. Тобто курс за купівельною спроможністю українців має бути на рівні 19,33 гривні за долар.

Важливо

Курс на 40. Чому зростає попит на валюту та яким буде курс у 2024 році

Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що в Індексі корупції-2023 Україна перемістилася відразу на десять позицій. Також Фокус розповідав, що Кабмін України погодив план податкових змін, затвердивши їх у Національній стратегії доходів до 2030 року. У документі йдеться про майбутнє зростання податків для громадян.