В Індексі корупції-2023 Україна піднялась на 10 позицій, а Угорщина отримала найнижчий бал в ЄС (інфографіка)

Антирекорд встановила Росія, яка падає у рейтингу вже четвертий рік поспіль. Агресорка опинилася на 141 місці поруч з Угандою та Гвінеєю.

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Україна впродовж 2023 року додала 3 бали і піднялась на 104 місце, а Угорщина отримала найнижчий бал серед країн Європейського Союзу. Transparency International 30 січня опублікувала щорічний Індекс сприйняття корупції (CRI).

Україна піднялася в рейтингу на 10 пунктів. Суттєво покращила показники, піднявшись на 12-й рядок, Естонія. Фахівці зазначили, що країни роблять ставку на цифрові інструменти боротьби з корупцією та державного управління. Цьому сприяє і перспектива процесу перемовин щодо вступу України до Євросоюзу, один з акцентів якого – боротьба з корупцією.

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Боротьба з корупцією під час війни: як НАЗК і НАБУ впоралися зі своєю роботою у 2023 році

У лідерах рейтингу традиційно перебувають Данія, Фінляндія та Нова Зеландія.

Антирекорд встановила Росія. Показник країни стрімко падає вже четвертий рік поспіль. Агресорка опинилася на 141 місці поруч з Угандою та Гвінеєю.

Відхід від демократії та послаблення судової системи, як йдеться у повідомленні, показали Туреччина (мінус 14 пунктів і 115 позиція) та Сербія (-13, 180). Ці фактори зводять нанівець боротьбу з корупцією, оскільки поліція, суди та прокуратура не в змозі притягнути винних до відповідальності.

Найгірша ситуація з корупцією у Південному Судані, Венесуелі, Сирії та Сомалі.

Фото: Transparency International Ukraine

Індекс сприйняття корупції-2022 та результат України

Україна у 2022 році піднялася на одну сходинку у світовому рейтингу Індекс сприйняття корупції (CRI). Наша країна посіла 116 місце зі 180 країн і отримала 33 бали. Фахівці заявили, що це найвищий показник для держави з моменту запуску оновленої методології (CRI). За останні десять років рейтинг зріс на 8 балів. Це досягнення назвали стійким процесом, який триває навіть у найскладніший період існування держави.

Нагадаємо, 15 січня журналіст, який розповів про корупцію в Міноборони України, повідомив про залякування і тиск. Як зазначив Юрій Ніколов, напередодні якісь особи влаштували скандал його сусідам і матері, яка лікувалася від онкології. Автор розслідувань пригадав, що один із його синів перебуває в Авдіївці, а онук — поблизу Куп'янська.