Боротьба з корупцією: Україна піднялася у світовому рейтингу та посіла 116 місце, — Transparency

У рейтингу "Індекс сприйняття корупції" наша країна отримала 33 бали та розділила їх з Алжиром, Анголою, Замбією, Монголією, Сальвадором та Філіппінами. Тим часом РФ отримала 28 балів та розмістилася на 137 місці.

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Україна 2022 року піднялася на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (CRI). Наша країна посіла 116 місце зі 180 країн і отримала 33 бали. Про це повідомляє сайт Transparency International Ukraine.

В організації зазначили, що набрані Україною 33 бали є найвищим показником для неї з моменту запуску оновленої методології (CRI). За останні десять років рейтинг зріс на 8 балів.

"Попри російське вторгнення, наша країна показала, що її прогрес у боротьбі з корупцією — це стійкий процес, який триває навіть у найскладніший період існування держави", — сказано в повідомленні.

33 бали також мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. На один бал випереджають Боснія та Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне — у всіх по 34 бали. А на бал менше, ніж має Україна, — Домініканська Республіка, Кенія та Нігер.

Як Україна боролася з корупцією у 2022 році?

Прийнято державну антикорупційну стратегію;

призначено керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), що стало рушійною силою для активізації розслідувань з топкорупції;

ефективність Вищого антикорупційного суду — за 2022 рік суд розглянув 49 справ, з яких 37 — із винесенням вироків.

Рекомендації Україні на 2023 рік

Завершити конкурси та обрати професійних, незалежних та доброчесних керівників до антикорупційних органів;

провести реформу конституційного правосуддя з урахуванням висновків, наданих Венеціанською комісією;

провести прозорий конкурс щодо відбору суддів Конституційного суду;

оновити органи суддівського самоврядування для запуску судової реформи;

відкрити дані, де це можливо, та не шкодить інтересам безпеки та оборони. Відновити подання електронних декларацій та їх перевірку НАЗК. Відновити подання звітів політичних партій;

використовувати електронну систему Prozorro для закупівлі відновлення України після російського вторгнення. Забезпечити ефективний контроль та моніторинг закупівель.

Індекс сприйняття корупції серед сусідів України та інших країн

Росія — 137 місце, 28 балів (-1);

Білорусь — 91 місце, 39 балів (-2);

Польща — 45 місце, 55 балів (-1);

Словаччина — 49 місце, 53 бали (+1);

Угорщина — 77 місце, 42 бали (-1);

Румунія — 63 місце, 46 балів (+1);

Молдова — 91 місце, 39 балів (+3).

Очолює список Данія з 90 балами, за нею йдуть Нова Зеландія та Фінляндія — по 87 балів. Аутсайдери: Сомалі з 12 балами посідає 180 місце, а Південний Судан та Сирія, набравши по 13 балів, посідають 178 місце.

Методологія розрахунків

Індекс розраховується на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ та дослідницьких центрів. CPI охоплює сприйняття корупції в публічному секторі експертами, зокрема хабарництво, розкрадання коштів, кумівство на держслужбі, ефективне переслідування корупціонерів, надмірну бюрократію, наявність антикорупційних законів.

CPI вимірює саме сприйняття, а не фактичний рівень корупції.

Нагадаємо, 21 січня НАБУ затримало заступника голови Мінрегіону Василя Лозинського. Чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.

Минулого року Україна опустилася на 5 позицій і посіла 122 місце зі 180 в Індексі сприйняття корупції. Тоді наша країна втратила 1 пункт і отримала 32 бали зі 100 можливих.