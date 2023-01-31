Борьба с коррупцией: Украина поднялась в мировом рейтинге и заняла 116 место, — Transparency

В рейтинге "Индекс восприятия коррупции" наша страна получила 33 балла и разделила их с Алжиром, Анголой, Замбией, Монголией, Сальвадором и Филиппинами. Тем временем РФ получила 28 баллов и разместилась на 137 месте.

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Украина в 2022 году поднялась на одну ступеньку в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (CRI). Наша страна заняла 116 место из 180 стран и получила 33 балла. Об этом сообщается на сайте Transparency International Ukraine.

В организации отметили, что набранные Украиной 33 балла являются самым высоким показателем для нее с момента запуска обновленной методологии (CRI). За последние 10 лет рейтинг вырос на 8 баллов.

"Несмотря на российское вторжение, наша страна показала, что ее прогресс в борьбе с коррупцией — это устойчивый процесс, продолжающийся даже в самый сложный период существования государства", — сказано в сообщении.

33 балла также имеют Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор и Филиппины. На один балл опережают Босния и Герцеговина, Гамбия, Индонезия, Малави, Непал, Сьерра-Леоне — у всех по 34 балла. А на бал меньше, чем Украина — Доминиканская Республика, Кения и Нигер.

Как Украина боролась с коррупцией в 2022 году?

Принята государственная антикоррупционная стратегия;

назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что стало движущей силой для активизации расследований по топкоррупции;

эффективность Высшего антикоррупционного суда — за 2022 год суд рассмотрел 49 дел, из которых 37 — с вынесением приговоров.

Рекомендации Украине на 2023 год

Завершить конкурсы и избрать профессиональных, независимых, и добродетельных руководителей в антикоррупционные органы;

провести реформу конституционного правосудия с учетом выводов, предоставленных Венецианской комиссией;

провести прозрачный конкурс по отбору судей Конституционного суда;

обновить органы судейского самоуправления для запуска судебной реформы;

открыть данные, где это возможно, и не вредит интересам безопасности и обороны. Восстановить представление электронных деклараций и их проверку НАПК. Восстановить представление отчетов политических партий;

использовать электронную систему Prozorro для закупок восстановления Украины после российского вторжения. Обеспечить эффективный контроль и мониторинг закупок.

Индекс восприятия коррупции среди соседей Украины и в других странах

Россия — 137 место, 28 баллов (-1);

Беларусь — 91 место, 39 баллов (-2);

Польша — 45 место, 55 баллов (-1);

Словакия — 49 место, 53 балла (+1);

Венгрия — 77 место, 42 балла (-1);

Румыния — 63 место, 46 баллов (+1);

Молдова — 91 место, 39 баллов (+3).

Возглавляет список Дания с 90 баллами, за ней идут Новая Зеландия и Финляндия — по 87 баллов. Аутсайдеры: Сомали с 12 баллами занимает 180 место, а Южный Судан и Сирия, набрав по 13 баллов, занимают 178 место.

Методология расчетов

Индекс рассчитывается на основе 13 исследований авторитетных международных учреждений и исследовательских центров. CPI охватывает восприятие коррупции в публичном секторе экспертами, в частности: взяточничество, хищение средств, кумовство на госслужбе, эффективное преследование коррупционеров, чрезмерную бюрократию наличие антикоррупционных законов.

CPI измеряет само восприятие, а не фактический уровень коррупции.

Напомним, 21 января НАБУ задержало замглавы Минрегиона Василия Лозинского. Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств.

В прошлом году Украина опустилась на 5 позиций и заняла 122 место из 180 в Индексе восприятия коррупции. Тогда наша страна потеряла 1 пункт и получила 32 балла из 100 возможных.