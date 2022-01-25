Без прогресса: Украина ухудшила показатели в индексе восприятия коррупции

Главная причина — много важных антикоррупционных заданий стоят на паузе или регресируют. Среди соседей в рейтинге ниже находится только Россия.

Украина опустилась на 5 позиций в и теперь занимает 122 место из 180 в Индексе восприятия коррупции. За год Украина потеряла 1 пункт и теперь у нее 32 балла из 100 возможных. В общем рейтинге Индекса восприятия коррупции Украина находится рядом с Африканскими странами: Замбией, Непалом, Египтом, Эсватини и Филиппинами. Этот показатель свидетельствует о том, что в Украине "застой" в борьбе с коррупцией на протяжении последних лет. Об этом сообщает Transparency International Ukraine

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Среди соседей ниже в рейтинге только Россия, она тоже потеряла один пункт и заняла 136 место в списке с 29 баллами. Самый высокий рейтинг получила Польша, у нее 56 баллов, у Словакии — 52, Румынии — 45, Венгрии — 43, Беларуси — 41, Молдовы — 36.

[ + – ] Украина и ее соседи в Индексе восприятия коррупции Фото: Transparency International Ukraine

В Transparency International Ukraine объясняют, что потеря одного пункта — это снижение в пределах погрешности. Однако, аналитики уточняют, что если учитывать 10-летнюю перспективу, то в Украине происходит застой в борьбе с коррупцией на протяжении последних 3 лет.

Главной причиной проседания Украины в рейтинге обьясняют то, что в стране много антикоррупционных заданий на паузе или даже регрессируют.

Что повлияло на ухудшение показателей Украины в прошлом году:

Решение Конституционного суда освободить от ответственности за недостоверное декларирование чиновников и судей. Из-за этого пришлось закрыть более 100 криминальных производств.

Давление на антикоррупционную систему.

Изменение в антимонопольное законодотальство. Они могли помешать бизнесу обжаловать публичные закупки.

Задержка с имплементацией судебной реформы.

Отсрочка принятия Антикоррупционной стратегии.

Вмешательство в работу Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Однако, с 2012 Украина улучшила свои показатели. Страна вошла к числу 25 стран, у которых в 10-летней динамике зафиксирован значительный рост с 26 в 2012 году до 32 баллов в 2022 году.

Из позитивного в прошлом году назвали:

Возобновления полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).

Десятки приговоров в ВАКС.

Начало работы гражданской конфискации.

[ + – ] Динамика показателей Индекса восприятия коррупции в Украине

Лидерами рейтинга являются Дания, Новая Зеландия и Финляндия, у них по 88 баллов. Худшими оказались Сомали, Сирия — по 13 баллов и Южный Судан — 11 баллов.

Индекс восприятия коррупции — показатель, который рассчитывается с 1995 года международной организацией Transparency International. Индекс рассчитывается с помощью 13 исследований международных учреждений и исследовательских центров. Это позволяет сравнить данные разных стран, используя единый подход. Минимальна оценка 0 баллов свидетельствует о самом высоком уровне коррупции, а максимальна оценка 100 баллов означает, что в стране нет коррупции, как таковой. Методология получила гриф утверждения от Еврокомиссии за надежный статистический подход.

Напомним, СБУ поймала главного специалиста "Укргаздобычи" на крупной взятке. По версии следствия, чиновник вымогал более полумиллиона гривен в обмен на "решение вопроса".

Ранее экс-нардепа от "БПП" поймали на взятке. Бывший народный депутат Андрей Немировский требовал взятку в размере $17 тысяч. Его задержали при получении второй части взятки.