СБУ поймала главного специалиста "Укргаздобычи" на крупной взятке (фото)

Чиновник дочернего предприятия "Нафтогаза", по версии следствия, вымогал более полумиллиона гривен в обмен на "решение вопроса".

Служба безопасности Украины задержала при получении первой части взятки в размере 400 тысяч гривен 38-летнего главного специалиста сектора закупки материалов дочернего предприятия АО "Укргаздобыча", которое является дочерним предприятием НАК "Нафтогаз Украины". Всего чиновник вымогал 600 тысяч гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, уроженец Полтавской области получил от подрядчика образцы спецодежды для оценки ее качества и решения вопроса о поставке товара в больших объемах согласно заключенному договору. Однако чиновник вместе с подельниками создал условия для того, чтобы затянуть выдачу разрешения на поставку заказа и производитель был вынужден дать взятку в размере 600 тыс. грн за их продление.

Специалиста задержали при получении им первого транша в 400 тыс. грн. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в крупном размере при участии нескольких лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК). Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет с конфискацией имущества. Правоохранители устанавливают возможных соучастников этой схемы.

Напомним, за 10 месяцев 2021 года "Укргаздобыча" показала отрицательную динамику добычи топлива — показатель по сравнению с 2020 годом снизился на 4,5%, до 11,366 млрд кубометров.

В позапрошлом году компания утверждала об истощении запасов газа в украинских месторождениях.

В текущем зимнем сезоне Украина испытывает энергетический кризис на фоне подорожания газа в Европе и дефицита угля. В связи с этим энергогенерирующие компании были вынуждены закупать уголь в других странах, таких как США, Польша и Казахстан.