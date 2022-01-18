СБУ спіймала головного фахівця "Укргазвидобування" на великому хабарі (фото)

Чиновник дочірнього підприємства "Нафтогазу", за версією слідства, вимагав понад півмільйона гривень в обмін на "вирішення питання".

Служба безпеки України затримала під час отримання першої частини хабара в розмірі 400 тисяч гривень 38-річного головного фахівця сектору закупівлі матеріалів дочірнього підприємства АТ "Укргазвидобування", яке є дочірнім підприємством НАК "Нафтогаз України". Загалом чиновник вимагав 600 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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За версією слідства, уродженець Полтавської області отримав від підрядника зразки спецодягу для оцінки його якості та вирішення питання щодо постачання товару у великих обсягах згідно з укладеним договором. Проте чиновник разом із подільниками створив умови для того, щоб затягнути видавання дозволу на поставку замовлення, і виробник був змушений дати хабар у розмірі 600 тис. грн за їхнє продовження.

Фахівця затримали під час отримання ним першого траншу 400 тис. грн. Йому повідомили про підозру отримання неправомірної вигоди у великому розмірі за участю кількох осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК). Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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