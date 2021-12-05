Понад 65 тисяч тонн. В Україну прибуло друге судно з американським вугіллям (фото)

Паливо із цієї постачі піде на ТЕС компанії "ДТЕК Енерго". Загалом до січня 2022 року українські станції отримають з-за кордону близько 470 тисяч тонн вугілля.

Друге із семи суден "Панамакс" із вугіллям прибуло в Україну. На цей раз корабель доставив до країни 66 тисяч тонн американського палива. Про це у неділю, 5 грудня, повідомила прес-служба компанії "ДТЕК Енерго".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Судно прийняв приватний український порт ТІС, розташований на Одещині. Компанія зазначила, що постачання здійснене в рамках її угод з міжнародними компаніями щодо імпорту вугілля зі Сполучених Штатів та Колумбії. Паливо із цієї постачі поповнить сховища теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго".

Цього місяця компанія очікує ще три такі постачі вугілля, які також підуть на потреби її ТЕС.

"Сумарний обсяг домовлених на листопад – січень поставок становить близько 470 тис. т", — заявили в ДТЕК, додавши, що на цей момент компанія уклала контракти на імпорт понад 0,9 млн тонн вугілля з Польщі, США та Казахстану.

Тим часом прес-служба приватного порту повідомила, що паралельно з розвантаженням вантажу проводитиметься його доставка на електростанції залізницею.

"ДТЕК Енерго" є частиною компанії ДТЕК, яка входить до холдингу бізнесмена Ріната Ахметова SCM. Підприємство генерує чверть електроенергії у країні.

Нагадаємо, про прибуття першого судна з паливом ДТЕК повідомила 20 листопада. 60,5 тис. тонн вугілля з постачі були розподілені між ТЕС "Центренерго" — Вуглегірську, Зміївську та Трипільську.

Станом на 3 грудня, запаси вугілля на українських ТЕС склали 409,6 тисячі тонн, хоча міністерство енергетики України очікувало, що на той момент у сховищах залишиться близько 2,3 млн тонн палива.

На тлі дефіциту вугілля Україна відновила закупівлю електроенергії з Білорусі. Хоча сусідня республіка на короткий термін припиняла постачання, посилаючись на умови контрактів, імпорт триває на даний момент.

Раніше Фокус розбирався, чим загрожує українцям дефіцит вугілля в країні та чи вдасться уникнути віялових відключень електроенергії.