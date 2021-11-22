Білорусь відновила експорт електроенергії в Україну

За словами голови Міненерго Романа Галущенка, українська сторона не розраховує, що подальші постачання ресурсу із сусідньої країни будуть стабільними.

Білорусь з неділі, 21 листопада, відновила постачання електроенергії на територію України. Про це під час пресконференції у понеділок, 22 листопада, повідомив український міністр енергетики Роман Галущенко, повідомляє "Укрінформ".

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"Білорусь відучора відновила (експорт — ред.)", — сказав глава Міненерго.

За словами міністра, Україна не розраховує на стабільні постачання електроенергії із сусідньої республіки. За даними "Укренерго" станом на понеділок, потужність постачання з Білорусі становить 415 МВт, як це було в період із 9 по 17 листопада.

[ + – ] Дані "Укренерго" щодо імпорту електроенергії

Нагадаємо, з 1 листопада Україна спромоглася відновити імпорт електроенергії з Білорусі на тлі нестачі вугілля у сховищах ТЕС — обсяги цього ресурсу за два тижні впали на 20%. Станом на початок листопада Міненерго очікувало, що в сховищах буде у шість разів більше вугілля, ніж його є насправді. 8 листопада "Беленерго" оголосило про зупинення постачання електроенергії з цього місяця.

Білорусь призупинила постачання ресурсу в Україну з 18 листопада "відповідно до встановленого порядку взаємодії за поточними контрактами". Інших причин зупинки експорту республіки не назвали.

Також Фокус писав, що нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував прибуття до країни кораблів з американським вугіллям для успішного проходження опалювального сезону. Перше судно із 60,5 тисяч тонн палива прибуло в український порт вже вчора. Галущенко, зі свого боку, уточнив, що до кінця року в країну прибудуть ще вісім таких кораблів.