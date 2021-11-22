Беларусь возобновила экспорт электроэнергии в Украину

По словам главы Минэнерго Романа Галущенко, украинская сторона не рассчитывает, что дальнейшие поставки ресурса из соседней страны будут стабильными.

Беларусь с воскресенья, 21 ноября, возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник, 22 ноября, сообщил украинский министр энергетики Роман Галущенко, передает "Укринформ".

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"Беларусь со вчерашнего дня возобновила (экспорт — ред.)", — сказал глава Минэнерго.

По словам министра, Украина не рассчитывает на стабильные поставки электроэнергии из соседней республики. Согласно данным "Укрэнерго" на понедельник, мощность поставок из Беларуси составляет 415 МВт, как это было в период с 9 по 17 ноября.

[ + – ] Данные "Укрэнерго" касательно импорта электроэнергии

Напомним, с 1 ноября Украина смогла возобновить импорт электроэнергии из Беларуси на фоне нехватки угля в хранилищах ТЭС — объемы этого ресурса за две недели упали на 20%. По состоянию на начало ноября Минэнерго ожидало, что в хранилищах будет в шесть раз больше угля, чем его есть на самом деле. 8 ноября "Белэнерго" объявило об остановке поставок электроэнергии с этого месяца.

Беларусь приостановила поставки ресурса в Украину с 18 ноября "в соответствии с установленным порядком взаимодействия по текущим контрактам". Других причин остановки экспорта в республике не назвали.

Также Фокус писал, что недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прибытие в страну кораблей с американским углем для успешного прохождения отопительного сезона. Первое судно с 60,5 тысячами тонн топлива прибыло в украинский порт уже вчера. Галущенко в свою очередь уточнил, что до конца года в страну прибудут еще восемь таких кораблей.