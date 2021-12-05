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Экономика Кризис в энергетике и веерные отключения

Более 65 тысяч тонн. В Украину прибыло второе судно с американским углем (фото)

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Уголь, судно, ДТЭК, ТЭС
Фото: Скриншот | Украина по заказу ДТЭК получила еще 65 тысяч тонн угля

Топливо из этой поставки пойдет на ТЭС компании "ДТЭК Энерго". Всего до января 2022 года украинские станции получат из-за рубежа около 470 тысяч тонн угля.

Второе из семи судов "Панамакс" с углем прибыло в Украину. В этот раз корабль доставил в страну 66 тысяч тонн американского топлива. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщила пресс-служба компании "ДТЭК Энерго".

Судно принял частный украинский порт ТИС, расположенный в Одесской области. Компания отметила, что поставка совершена в рамках ее соглашений с международными компаниями об импорте угля из Соединенных Штатов и Колумбии. Топливо из этой поставки пополнит хранилища теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго".

Судно, корабль, уголь, ТЭС, импорт угля
Судно, корабль, уголь, ТЭС, импорт угля
Судно, корабль, уголь, ТЭС, импорт угля
Судно, корабль, уголь, ТЭС, импорт угля
Судно, корабль, уголь, ТЭС, импорт угля
Судно, корабль, уголь, ТЭС, импорт угля

В этом месяце компания ожидает еще три таких поставки угля, который также пойдет на нужды ее ТЭС.

"Суммарный объем договоренных на ноябрь – январь поставок составляет около 470 тыс. т", — заявили в ДТЭК, добавив, что к этому моменту компания заключила контракты на импорт более 0,9 млн тонн угля из Польши, США и Казахстана.

Тем временем пресс-служба частного порта сообщила, что параллельно с разгрузкой груза будет проводиться его доставка на электростанции по железной дороге.

"ДТЭК" Энерго является частью компании ДТЭК, которая входит в холдинг бизнесмена Рината Ахметова SCM. Предприятие генерирует четверть электроэнергии в стране.

Напомним, о прибытии первого судна с топливом ДТЭК сообщила 20 ноября. 60,5 тыс. тонн угля из той поставки были распределены на ТЭС "Центрэнерго" — Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую.

По состоянию на 3 декабря, запасы угля на украинских ТЭС составили 409,6 тысяч тонн, хотя министерство энергетики Украины ожидало, что к тому моменту в хранилищах останется около 2,3 млн тонн топлива.

На фоне дефицита угля Украина возобновила закупку электроэнергии из Беларуси. Хотя соседняя республика на короткий срок прекращала поставки, ссылаясь на условия контрактов, однако к этому импорт продолжается.

Ранее Фокус разбирался, чем грозит украинцам дефицит угля в стране и удастся ли избежать веерных отключений электроэнергии.