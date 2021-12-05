Более 65 тысяч тонн. В Украину прибыло второе судно с американским углем (фото)

Топливо из этой поставки пойдет на ТЭС компании "ДТЭК Энерго". Всего до января 2022 года украинские станции получат из-за рубежа около 470 тысяч тонн угля.

Второе из семи судов "Панамакс" с углем прибыло в Украину. В этот раз корабль доставил в страну 66 тысяч тонн американского топлива. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщила пресс-служба компании "ДТЭК Энерго".

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Судно принял частный украинский порт ТИС, расположенный в Одесской области. Компания отметила, что поставка совершена в рамках ее соглашений с международными компаниями об импорте угля из Соединенных Штатов и Колумбии. Топливо из этой поставки пополнит хранилища теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго".

В этом месяце компания ожидает еще три таких поставки угля, который также пойдет на нужды ее ТЭС.

"Суммарный объем договоренных на ноябрь – январь поставок составляет около 470 тыс. т", — заявили в ДТЭК, добавив, что к этому моменту компания заключила контракты на импорт более 0,9 млн тонн угля из Польши, США и Казахстана.

Тем временем пресс-служба частного порта сообщила, что параллельно с разгрузкой груза будет проводиться его доставка на электростанции по железной дороге.

"ДТЭК" Энерго является частью компании ДТЭК, которая входит в холдинг бизнесмена Рината Ахметова SCM. Предприятие генерирует четверть электроэнергии в стране.

Напомним, о прибытии первого судна с топливом ДТЭК сообщила 20 ноября. 60,5 тыс. тонн угля из той поставки были распределены на ТЭС "Центрэнерго" — Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую.

По состоянию на 3 декабря, запасы угля на украинских ТЭС составили 409,6 тысяч тонн, хотя министерство энергетики Украины ожидало, что к тому моменту в хранилищах останется около 2,3 млн тонн топлива.

На фоне дефицита угля Украина возобновила закупку электроэнергии из Беларуси. Хотя соседняя республика на короткий срок прекращала поставки, ссылаясь на условия контрактов, однако к этому импорт продолжается.

Ранее Фокус разбирался, чем грозит украинцам дефицит угля в стране и удастся ли избежать веерных отключений электроэнергии.