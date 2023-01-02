Втриматись на плаву. Як скоротився видобуток газу в Україні через війну

Україна у 2022 році, попри руйнування та окупацію частини виробничих об'єктів на сході країни, вдалося зберегти стабільний видобуток блакитного палива.

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Попри бойові дії, ситуація із видобутком газу в Україні не стала проблемною. Так, у 2022 році компанія "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", видобула 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного). Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це лише на 3% менше, ніж за весь 2021 рік.

"У 2022 році "Укргазвидобування", попри руйнування та окупацію частини виробничих об'єктів на сході країни, зберегло стабільний видобуток природного газу", — йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що такий результат став можливим в умовах, коли сотні виробничих об'єктів та одиниць обладнання зазнали обстрілів, багато родовищ та сотні свердловин "Укргазвидобування" знаходилися або досі перебувають під окупацією або поблизу лінії фронту.

Що відбувається з видобутком природного газу у воєнний час

Росія під час війни проти атакує не лише енергетичні об'єкти України. Наприклад, 17 листопада 2022 року російська ракета потрапила по одному з газодобувних об'єктів компанії "Укргазвидобування". Втім, пошкодження там не мали серйозного впливу на темпи прокачування газу.

"Там постраждала компресорна станція, але критичних пошкоджень не завдано. Більше шкоди газовидобутку нашому завдано у прифронтовій смузі або де була окупація, ось там більше пошкоджень. Цього разу оперативну здатність системи було відновлено швидко", — розповів директор Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Фокус писав, що споживання газу під час опалювального сезону 2022/23 буде меншим порівняно з минулим на 40%. Також повідомлялося, що російський "Газпром" на 45% знизив експорт газу до далекого зарубіжжя у 2022 році через накладені на країну санкції.