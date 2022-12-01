Санкції працюють: "Газпром" на 45% знизив експорт газу до далекого зарубіжжя цього року

Поки Євросоюз робить усе, щоб відмовитись від російської сировини, Москва налагоджує співпрацю з Пекіном. "Газпром" зміг домогтися збільшення постачання газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" в межах довгострокового договору з CNPC.

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Російська енергетична компанія "Газпром" у цьому знизила видобуток газу майже на 20%. Про це повідомила пресслужба газодобувного монополіста країни-агресорки, звітуючи про 11 місяців роботи у 2022 році.

"У січні-листопаді 2022 року "Газпром", за попередніми даними, видобував 376,9 млрд куб. м газу. Це на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) менше, ніж минулого року", — йдеться у пресрелізі компанії.

Після запровадження антиросійських санкцій російський експорт газу суттєво знизився. Так, у січні-листопаді цього року "Газпром" поставив до країн далекого зарубіжжя 95,2 млрд куб. м газу, що на 44,5% менше, ніж торік (на 76,3 млрд куб. м).

"Газпром" постачає газ згідно з підтвердженими заявками", –– уточнили у зв'язку з цим у компанії.

Як повідомляється, зниження споживання газу у Євросоюзі стало ключовим фактором скорочення попиту на газ у світі. За одинадцять місяців 2022 року світовий попит скоротився на 55 млрд куб. м. Зниження споживання сировини у 27 країнах ЄС становило близько 50 млрд куб. м, у Великій Британії — понад 6 млрд куб. м.

За інформацією Gas Infrastructure Europe, 14 листопада розпочався відбір газу з європейських підземних сховищ. Станом на 29 листопада було відібрано 2,3 млрд куб. м, тобто 3,3% від обсягу газу, закачаного під час підготовки до опалювального сезону.

"Газпром": співпраця з Китаєм зростає

Водночас монополіст запевняє, що за звітний період експорт сировини до Китаю зріс. Постачання здійснюються через газопровід "Сила Сибіру" в межах двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і китайською національною нафтогазовою корпорацією CNPC. Причому експорт іде навіть понад добові контрактні кількості, наголошують у Росії.

У "Газпромі" також уточнять, що на внутрішньому російському ринку попит на газ компанії з газотранспортної системи зменшився на 5,7% (на 12,8 млрд куб. м).

Нагадаємо, Євросоюз не може домовитися про стелю цін на російську нафту. Так, ЄС обговорювали обмеження продажу сировини в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель. Однак частина країн, включно з Польщею, вважає таку ціну надто високою та наполягає на її зниженні. Водночас Греція, навпаки, вимагає підвищення граничної планки.